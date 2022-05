Przepis na domowy chleb

Składniki:

700 g „Mąki na Chleb” Domowa Piekarnia

450 ml ciepłej wody

7 g suchych drożdży lub 20 g świeżych

2 łyżki oleju

1 łyżeczka cukru

2 łyżeczki soli

Przygotowanie

Przesianą mąkę wsypujemy do miski. Dodajemy drożdże, sól, cukier, olej i wlewamy wodę. Wyrabiamy ciasto przez kilka minut aż do osiągnięcia gładkiej i elastycznej konsystencji. Następnie odstawiamy w ciepłe miejsce, przykrywamy ściereczką i czekamy aż podwoi swoją objętość. Po wyrośnięciu znowu wyrabiamy ciasto i formujemy chleb. Przekładamy na pospaną mąką blachę i przykrywamy ściereczką, odstawiamy do ponownego wyrośnięcia. Wstawiamy chleb do nagrzanego piekarnika do temperatury 220 st. C. i pieczemy przez około 35 minut.