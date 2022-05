Choć co piąty Polak rozważyłby eliminację produktów zbożowych z diety z powodu glutenu, to jednak zdecydowana większość z nas (83%) je lubi. Jakie produkty zbożowe jemy najczęściej? Za co je cenimy?

Odpowiedzi na te pytania przynoszą wyniki sondażu[1] zrealizowanego w ramach kampanii „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty”. Reklama Pieczywo i makaron wiodą prym Spośród produktów zbożowych najczęściej na naszym talerzu pojawia się pieczywo. Aż 60% respondentów spożywa je 1-2 razy dziennie, a 13% – nawet częściej. Polacy są też wielkimi miłośnikami makaronu – 40% ankietowanych je go kilka razy w tygodniu. Za mało kaszy, za dużo ciastek? Jak wynika z sondażu, mocną pozycję zajmują w jadłospisie wyroby cukiernicze. Ponad 1/3 z nas spożywa je kilka razy w tygodniu, a 15% – co najmniej raz dziennie. Sporadycznie na naszym stole gości kasza – niemal połowa badanych zjada ją zaledwie kilka razy w miesiącu. Co ciekawe, również połowa Polaków kilka razy w miesiącu je naleśniki. Rzadziej natomiast uwzględniamy w diecie zbożowe płatki śniadaniowe/musli czy otręby (tych w ogóle nie je co trzeci ankietowany). Reklama - Niewątpliwie byłoby lepiej, gdyby w naszej codziennej diecie znalazło się więcej wartościowych produktów zbożowych. Takimi na przykład są kasze, których mamy naprawdę duży wybór. Są nieprzetworzone i zawierają mnóstwo składników mineralnych oraz witamin, podobnie jak otręby i płatki zbożowe. Nie namawiam do tego, by całkowicie wykluczyć z diety wyroby cukiernicze, ale z całą pewnością należy spożywać je z dużym umiarem – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalista ds. żywienia i ekspert ww. kampanii. Reklama Dlaczego jemy zboża Produkty ze zbóż lubimy przede wszystkim za to, że są sycące i proste w przygotowaniu. Doceniamy też ich walory zdrowotne oraz potencjał kulinarny – możliwość przygotowania wielu różnorodnych potraw. [1] Badanie przeprowadzone w dniach 11-15 października 2021 r. przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI), na reprezentatywnej grupie 564 Polaków w wieku 18-65 lat.