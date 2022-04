Chilli – bogactwo witamin

Ostra papryczka chilli, popularny składnik w kuchni azjatyckiej, stanowi źródło wielu drogocennych składników odżywczych. Należy do nich szereg witamin, m.in. witamina A, witamina C, a także witaminy z grupy B. Obecna w jej składzie kapsaicyna odpowiada nie tylko za ostry smak, ale posiada również wyjątkowe właściwości zdrowotne. Składnik ten obniża ciśnienie krwi, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz rozgrzewająco. Papryczka jest też świetnym źródłem błonnika pokarmowego, który pomaga w regulowaniu procesów trawiennych. Co więcej, jej spożywanie wpływa na procesy metaboliczne w naszym organizmie, co może pomóc w utracie wagi.

Grzyby shiitake – sposób na długowieczność

Grzyby shiitake znane są w kuchni dalekowschodniej od wieków. W krajach azjatyckich nazywane są „eliksirem życia”, a to za sprawą zawartości cennych substancji zdrowotnych. Roślina ta charakteryzuje się najwyższym stężeniem niacyny (witaminy B3), która pozytywnie wpływa na układ nerwowy – pomaga się uspokoić, zmniejsza poziom stresu oraz ułatwia zasypianie. Co więcej, od lat 60. XX wieku naukowcy badają przeciwnowotworowe właściwości grzybów shiitake, za które odpowiadać ma związek lentinan. Zapobiega on także agregacji, czyli zlepianiu się płytek krwi, a tym samym hamuje powstawanie zakrzepów. Obecne w grzybach shiitake związki eritadeiny i lentiniacyny pomagają zmniejszyć poziom złego cholesterolu we krwi. Częste spożywanie grzybów zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Imbir – drogocenny korzeń

Pochodząca z Azji roślina o typowo korzennym zapachu, od wieków stosowana była także w celach leczniczych. Imbir, a właściwie jego korzeń, wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych, szczególnie korzystnie wpływając na układ pokarmowy. Skutecznie pomaga w leczeniu mdłości oraz wzdęć, wspomagając procesy trawienne. Roślina znana jest także z działania rozgrzewającego, ponieważ skutecznie pobudza krążenie. Przyprawa ta polecana jest szczególnie podczas przeziębienia czy osłabienia organizmu – aktywizuje układ immunologiczny i przyspiesza krążenie, rozgrzewając cały organizm. Dzięki zawartości gingeroli działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Liście kafiru – sekret tajskiej kuchni

Liście limonki kafir to tajska przyprawa o intensywnym cytrusowym aromacie. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów kuchni tajskiej. Poza swoją wyjątkową wartością kulinarną, liście kafiru cenione są także ze względu na właściwości lecznicze. Wspomagają trawienie, poprawiają kondycję skóry, detoksykują krew. Pomagają również utrzymać zdrowie jamy ustnej, zmniejszają stany zapalne i eliminują stres. W liściach kafiru znajduje się także wiele kwasów fenolowych i flawinowych, które uznawane są za silne przeciwutleniacze neutralizujące działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za proces starzenia się organizmu.

Galangal – remedium na układ trawienny

Galangal, znany także jako galgant, to roślina swoim wyglądem oraz smakiem przypominająca imbir. Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wykorzystywana jest w medycynie naturalnej. Roślina wpływa na wzmocnienie odporności organizmu, działa przeciwbakteryjnie, a także wspomaga trawienie. Ze względu na zawartość galanginy, łagodzi ona objawy choroby lokomocyjnej, zmniejsza mdłości i wspomaga układ trawienny. W medycynie naturalnej wykorzystuje się ją także jako środek na zapalenie stawów, kaszel, astmę czy cukrzycę, ponieważ świetnie reguluje poziom cukru we krwi.

Zastosowanie superfoods w kuchni

Azjatyckie superfoods, w odróżnieniu od tych europejskich, są w większości znacznie trudniej dostępne na naszym rynku. Niewiele osób wie, gdzie można dostać liście kafiru czy galangal, a co najważniejsze – jak wykorzystać je w swojej kuchni.

- Zarówno kuchnia tajska, jak i wietnamska wyróżniają się niezwykłym bogactwem roślin, przypraw, grzybów i nasion, stanowiących drogocenne źródło witamin i składników odżywczych. Jednym z najpopularniejszych składników w kuchni azjatyckiej jest chilli, które wykorzystujemy w zupach, sosach czy marynatach do mięs. Imbir świetnie podkreśla smak sałatek, a także ryb. Galangal jest nieodłączną częścią ostro-kwaśnej zupy tom kha, podobnie jak aromatyczne liście kafiru. Grzyby shiitake doskonale nadają się jako dodatek do dań mięsnych czy makaronu ryżowego - mówi Linh Ziółkowska, managerka wietnamsko-tajskiej restauracji Wi-Taj.