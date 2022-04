– Według przeprowadzonych przez nas badań najpopularniejszą kuchnią zagraniczną w Polsce jest kuchnia włoska. Wskazało ją aż 48 proc. Polaków. Jeśli z kolei spojrzymy na restauracje, to aż 52 proc. klientów wybiera dania kuchni włoskiej, a 70 proc. Polaków wskazuje, że produkty z tej właśnie kuchni są bardzo smaczne – mówi agencji Newseria Lifestyle Maciej Stróżyk, prezes zarządu North Coast, importera i dystrybutora włoskich produktów spożywczych.

Włosi cenią sobie tradycyjne, domowe jedzenie. Założenie jest proste – dania mają być aromatyczne, przyrządzone ze świeżych, lokalnych i sezonowych produktów. W tej kwestii nie ma żadnych kompromisów. Pomidory – koniecznie słodkie, soczyste i skąpane w gorącym słońcu, a także cebula, czosnek i oliwki stanowią podstawę niemal każdego dania z Italii. Niezbędnym uzupełnieniem potraw są także świeże zioła takie jak oregano, bazylia, tymianek, rozmaryn i estragon.

– Najbardziej popularnym daniem włoskim w Polsce, według badania, jest pizza. Ponad 70 proc. Polaków powiedziało, że pizza jest najlepszym włoskim daniem. Druga pozycja – makarony we wszystkich postaciach i formatach, z różnymi rodzajami sosów, czy na bazie pomidora, czy na bazie pesto – mówi Emiliano Castagna, wiceprezes i członek zarządu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.

Okazuje się, że preferencje co do wyboru konkretnych potraw uzależnione są od miejsca ich spożywania. Wśród dań zamawianych w restauracji na pierwszym miejscu zdecydowanie króluje pizza (73 proc.), za nią zaś plasuje się spaghetti (32 proc.). Z kolei ulubionymi daniami kuchni włoskiej przygotowywanymi przez Polaków w domu są spaghetti (45 proc.), pizza (20 proc.) oraz inne rodzaje makaronów (11 proc.).

– Oprócz tego Polacy uważają, że kuchnia włoska jest łatwa w przygotowaniu, szybka, ale również zdrowa i bazuje na naturalnych składnikach – mówi Maciej Stróżyk.

– Wystarczy kilka składników wysokiej jakości i w 15 minut robimy fantastyczne danie z makaronu. W tym czasie bowiem, kiedy gotujemy makaron, równolegle robimy bardzo prosty sos. To może być najprostsze danie jak aglio olio e peperoncino albo bardziej skomplikowane jak carbonara lub makaron z owocami morza – mówi Emiliano Castagna.

Kuchnia włoska jest dobrze zbilansowana i przywiązuje się w niej dużą wagę do jakości, a nie liczby składników. Najbardziej znane przepisy kulinarne we Włoszech przez lata powstawały w zwykłych domach, co sprawia, że można je łatwo odwzorować. Przyrządzić może je więc praktycznie każdy amator gotowania. Dlatego też Polacy tak chętnie sięgają po oryginalne produkty i właśnie w tej kuchni szukają inspiracji, jak najlepiej je wykorzystać.

– Polacy najczęściej sięgają po produkty, które kojarzą im się z Włochami. Przykładem są sery, a wśród nich w tej chwili królową jest mozzarella. Ten produkt dzisiaj możemy znaleźć nie tylko na półkach dużych sieci handlowych, ale również w małych sklepikach osiedlowych. Polacy również bardzo chętnie sięgają po włoskie wędliny, makarony, pomidory czy oliwę z oliwek. Bardzo dużą popularnością cieszą się również wina włoskie – wymienia Maciej Stróżyk.

Raport PBS na zlecenie North Coast pokazuje, że wśród najczęściej kupowanych włoskich produktów spożywczych są: makaron (72 proc.), sosy/pesto (53 proc.), ser (50 proc.), oliwa (26 proc.), wędlina (17 proc.) i oliwki (16 proc.).