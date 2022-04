Czym są nowalijki i jak odpowiednio przygotować je do spożycia?

Nowalijki to pierwsze, wiosenne warzywa uprawiane w szklarniach, czyli: rzodkiewka, sałata, pomidor, ogórek, nać pietruszki, rzeżucha, szczypior, dymka, i młoda marchew.

- Warzywa szklarniowe w porównaniu do tych rosnących w ogrodzie mają mniejszą zawartość witamin i minerałów, m.in. dlatego, że nie mają bezpośredniego kontaktu ze słońcem. To wpływa także na mniej intensywny smak i zapach w porównaniu do warzyw ogrodowych. Warto również pamiętać, że część dostępnych aktualnie nowalijek pochodzi z cieplejszych krajów Unii Europejskiej. Są uprawiane w podobnych warunkach jak w Polsce, ale zbiera się je we wczesnym etapie dojrzewania i dopiero w Polsce są poddawane szybkiemu, sztucznemu dojrzewaniu.

Do uprawy wiosennych warzyw wykorzystywane są nawozy mineralne, głównie azotowe, których resztki usuwamy dzięki dokładnemu myciu. W celu dokładniejszego wypłukania warto namoczyć

je na 30 min w roztworze wody z octem. Usuwaniu azotanów sprzyja również obieranie nowalijek - mówi Natalia Chybińska, dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food

Najlepsze dietetyczne dania z nowalijkami

Na śniadanie dietetyk poleca kanapki z pełnoziarnistym chlebem oraz pastą na bazie gotowanych jajek lub chudego twarogu, czy tofu. Wybrany, główny składnik łączymy z posiekanym szczypiorem, rzeżuchą, awokado i suszonym pomidorem. W celu uzyskania bardziej kremowej konsystencji i wyrazistszego smaku możemy również dodać trochę jogurtu greckiego i musztardy. Nowalijki z dodatkiem np. gotowanego drobiu, puszki tuńczyka, czy ulubionego sera to już przepis na szybką sałatkę. Jeśli dodatkowo te składniki zawiniemy w tortillę to mamy już pyszną, pełnowartościową kolację, sycącą przekąskę, czy obiad do pracy.

Wśród innych kompozycji sałatkowych wartych wypróbowania jest np. połączenie wędzonego łososia, pokruszonego twarogu, rzodkiewek, ogórków i sałaty, którą możemy dodatkowo posypać koprem. Nieco więcej czasu potrzebujemy na wykonanie tzw. „tortu kanapkowego”: w tortownicy układamy liście sałaty na zmianę z plasterkami rzodkiewek, ogórków i pomidorów, oraz produktów białkowych jak np. pokrojone jajka i/lub ser żółty, czy feta i odrobiną ulubionego, niskokalorycznego sosu. Gdy tortownica zostanie szczelnie wypełniona po brzegi, przyciskamy ją talerzem i wkładamy na kilka godzin do lodówki, aby smaki mogły przegryźć się a „tort” zespoił. Po zdjęciu obręczy tortownicy sałatkę kroimy jak ciasto. Na szybką i pełnowartościową przekąskę sprawdzą się także marchewki, rzodkiewki i ogórki z hummusem lub pastą z innych roślin strączkowych, czy z guacamole.

Z sałaty lub świeżych ogórków możemy także ugotować niskokaloryczną zupę, a rzodkiewki ukisić lub upiec. Godne polecenia jest też kaszotto z ugotowanej kaszy pęczak lub gryczanej, którą dorzucamy do podduszonej marchwi, dymki i białej kapusty i przyprawiamy oregano oraz odrobiną soli.