PRZEPIS na tartę z białą kiełbasą

Składniki na kruchy spód:

200 g mąki (pszennej tortowej)

110 g schłodzonego masła

1 płaska łyżeczka soli morskiej

1 jajko „M”

Pozostałe składniki:

2 Kiełbasy Białe Wieprzowe NATURRINO Sokołów

1 mała czerwona cebula

1 małe zielone jabłko

2-3 łyżki owoców pigwowca w syropie

40 g parmezanu (wiórki)

1 łyżka obranych solonych pistacji

3 jajka „S”

100 ml śmietany kremówki 30 %

sól, 1 łyżeczka pieprzu czerwonego

Przygotowanie

Składniki ciasta łączymy ze sobą, aż wyrobimy jednolitą masę, którą wylepiamy dno i krawędzie natłuszczonej formy do zapiekania (około 32 cm x 20 cm). Ciasto nakłuwamy widelcem i wstawiamy do lodówki na około 30 minut. Schłodzone ciasto pokrywamy papierem do pieczenia i obciążamy np. kulkami czy grochem, a następnie wstawiamy na 15 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C (grzanie góra-dół). Po upływie tego czasu ściągamy papier i pieczemy przez kolejnych 10 minut.

Kiełbasy przekrawamy wzdłuż na pół i nacinamy. Cebulę kroimy w piórka, a jabłka na półplasterki. Pigwę wyjmujemy z syropu i osuszamy. Pistacje drobno siekamy.

W wysokim naczyniu miksujemy do połączenia składników jajka, śmietankę oraz sól.

Na upieczone spody wykładamy kiełbasę, cebulę, jabłka oraz pigwę. Następnie zalewamy ostrożnie masą jajeczną i posypujemy rozgniecionym pieprzem czerwonym oraz parmezanem. Pieczemy przez około 30 minut, aż masa będzie ścięta i nabierze złocistego koloru, przy czym pod koniec pieczenia posypujemy całość posiekanymi pistacjami.