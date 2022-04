PRZEPIS na sernik chałwowy na sezamkowym spodzie z karmelem wiśniowym

Spód:

4 opakowania sezamków Amki TO GO

60 g masła, rozpuszczonego

Piekarnik rozgrzać do 150 stopni C. Dno tortownicy (ok. 22 cm) wyłożyć papierem do pieczenia. Sezamki zmielić w blenderze na małe okruszki, wymieszać z rozpuszczonym masłem. Wyłożyć na dno tortownicy i wyrównać łyżką. Podpiec 20 minut.

Masa serowa:

800 g sera twarogowego do serników (najlepiej serka kremowego)

150 g szklanki drobnego cukru do wypieków

4 duże jajka

125 ml śmietany kremówki 36%

2 łyżki mąki ziemniaczanej

300 g chałwy waniliowej Unitop, pokruszonej

Ser zmiksować (na niskich obrotach miksera) z cukrem, jajkami, śmietanką i mąką. Tylko do połączenia składników. Dodać chałwę i wymieszać. Wylać na podpieczony spód i piec 50 minut do godziny w 150 stopniach C. Zostawić do wystygnięcia w piekarniku. Schłodzić w lodówce.

Karmel wiśniowy:

150 g cukru

50 ml soku wiśniowego

100 ml śmietany 30 %

Szczypta soli (najlepiej gruboziarnistej)

Cukier wymieszać na patelni z sokiem wiśniowym. Gotować najpierw do uzyskania syropu (nie mieszając na tym etapie), a następnie do intensywnie pachnącego karmelu. Dodać śmietankę, masło i dopiero w tym momencie wymieszać. Dodać sól, wymieszać. Całkowicie wystudzić i polać sernik.