PRZEPIS na żurek z gęsiną

Reklama

Składniki:

1 litr bulionu mięsnego

500 ml zakwasu żytniego

1 rozgniecione ziarno ziela angielskiego

1 liść laurowy

sól i pieprz

1 łyżeczka majeranku suszonego

300 g kiełbasy tradycyjnej z gęsi Złota Gęś

200 g boczku wędzonego

3 łyżki śmietanki 30%

Przygotowanie

Zagotuj wywar mięsny w dużym garnku. Dodaj pokrojoną w kostkę kiełbasę z gęsi i boczek, gotuj całość 10 min. Zakwas przełóż do miski, dodaj wodę i wszystko rozmieszaj. Zakwas wlej do żurku, używając sitka, aby uniknąć grudek. Do szklanki wlej śmietanę, kilka łyżek żurku i rozmieszaj. Zabiel śmietaną żurek, dodaj przyprawy i zagotuj. Żurek podawaj z kawałkami kiełbasy Złota Gęś, jajkiem lub boczkiem.

Reklama

Jak przygotować zakwas w domu?

Podstawą dobrego wielkanocnego żurku jest naturalny zakwas. Chociaż wielu z nas do gotowania używa gotowego zakwasu ze sklepu, warto zrobić go samodzielnie według tradycyjnej receptury. Domowy zakwas nie tylko będzie o wiele zdrowszym rozwiązaniem, ale przede wszystkim pozwoli zachować oryginalny, tradycyjny smak. Jak zrobić domowy zakwas na żurek?

Składniki na zakwas:

5 łyżek mąki żytniej

700 ml wody

4 ząbki czosnku

3 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

Przygotowanie

Do dużego słoika wsyp mąkę, dodaję wodę i wymieszaj. Następnie dodaj przekrojone na pół ząbki czosnku, liście laurowe i ziele angielskie. Słoik przykryj gazą lub lnianą ściereczkę, aby składniki miały dostęp do powietrza. Zakwas musi postać w ciepłym miejscu ok. 3-5 dni. Mieszaj zakwas codziennie i sprawdzaj, czy skwaśniał. Gotowy zakwas trzymaj w lodówce.