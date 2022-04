Najbardziej popularnymi superowocami są w Polsce borówki, truskawki, porzeczki, maliny oraz aronia i jej przetwory. Zainteresowanie spróbowaniem mniej znanych gatunków jest bardzo wysokie (71%). Poza jagodą kamczacką, badani deklarują również chęć spróbowania pigwy, morwy i minikiwi (14%). Rokitnika, kapustę chińską (pak choi) i derenia chciałoby spróbować 11% respondentów.

Na podobnym poziomie wymieniano też, należącą do rodziny kapustowatych, brukiew oraz podobny do pietruszki pasternak (9%). Wszystkie zyskują lub wracają do łask, za sprawą swoich wysokich wartości odżywczych.

Jagoda kamczacka – owoc wiecznej młodości

Świeże czy mrożone owoce jagody kamczackiej doskonale sprawdzają się w wypiekach i różnego rodzaju przetworach: dżemach, galaretkach, winach, nalewkach czy sokach. Atutem kamczatki jest jej wyjątkowy, oryginalny smak. To nie jest owoc, obok którego można przejść obojętnie. Osoby próbujące jagodę po raz pierwszy zaskoczone są wyrazistym i pełnym aromatu smakiem. Czy jagoda kamczacka to nowa borówka?

„Nie dziwi nas wynik sondażu i fakt, że Polacy najchętniej chcieliby spróbować jagody kamczackiej. W Polsce to nowy, wciąż mało znany owoc, który kusi wczesną wiosną, po zimie, gdy jesteśmy spragnieni świeżości. Jej atrakcyjność wzmacniają walory prozdrowotne. Coraz większe zapotrzebowanie na zdrową żywność doskonale wpisuje jagodę kamczacką w XXI wiek. To owoc przyszłości” - mówi Justyna Kusibab-Mruk, plantator i przetwórca jagody kamczackiej, Plantin.

- Zawsze w czerwcu zapraszamy na plantacje jagody kamczackiej w całej Polsce. Będzie możliwość poznania i samodzielnego zrywania świeżych owoców. Ale na jagodę kamczacką nie trzeba czekać do lata! Wielu plantatorów oferuje swoje owoce w formie przetworzonej. Mamy soki NFC, konfitury, owoce liofilizowane czy wina, dostępne w sprzedaży przez cały rok - zachęca Andrzej Krupiński, prezes Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej.

Polskie minikiwi

Wśród polskich superowoców uwagę zwraca minikiwi. To mały kuzyn kiwi, bardzo podobny owoc, ale różniący się też dość zasadniczo. Minikiwi możemy jeść w całości ze skórką, nie musimy go obierać. To jego pierwsza duża zaleta. Owoc jest mały, czyli łatwy w spożyciu, jak wiele znanych owoców jagodowych. Największą zaletą tego owocu jest jego skład i właściwości prozdrowotne.

- Wzrastające zainteresowanie owocami minikiwi bardzo nas cieszy. Obserwujemy tu wyraźny trend wzrostowy. Biorąc pod uwagę fakt, że 5 lat temu owoce minikiwi były prawie w ogóle nieznane to można powiedzieć, że obecne wyniki są ogromnym sukcesem. Liczymy, że w niedługim czasie owoce polskiego minikiwi na dobre zagoszczą na stołach Polaków - mówi prof. Piotr Latocha, twórca wielu odmian.

Rokitnik – złoty shot zdrowia

- Obecna w rokitniku dysmutoza ponadtlenkowa to najsilniejszy antyoksydant, główna broń komórek przed wolnymi rodnikami. To najsilniejsza antynowotworowa tarcza. Rokitnik ma np. dziesięciokrotnie więcej witaminy C niż cytryna i zachowuje ją w przetworach. Stąd piękny złoty kolor rokitnikowych soków i dżemów – mówi prof. Stanisław Pluta z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Rokitnik to roślina lecznicza znana od starożytności. Chińskie przysłowie mówi: „jedz rokitnik, a krew twoja będzie uzdrowiona”. Sok z owoców rokitnika wspomaga dziś chemioterapie, a wyekstrahowany z nasion i miąższu olej rokitnika jest składnikiem suplementów i produktów funkcjonalnych. Olej rokitnika jest coraz popularniejszym składnikiem kosmetyków: szamponów, balsamów, kremów i pomadek. Polscy plantatorzy i naukowcy od 30 lat obserwują jego renesans.

Polskie superowoce

- Rośnie konsumpcja owoców jagodowych i zainteresowanie młodymi gatunkami. Wspólnie pracujemy nad tym by promować codzienną konsumpcję owoców jagodowych. Stworzyliśmy prawdziwą "jagodową sztafetę". Wspólnie też promujemy jagodowe przetwory. Ich promocja ma charakter całoroczny - mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Badanie zrealizowała firma Kantar w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora”. Sondaż zrealizowano 11-16 marca 2022 r., na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI). Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Źródło informacji: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw