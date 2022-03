PRZEPIS na pierożki spanakopita z serem Aldamer

Składniki:

gotowe ciasto francuskie

3 łyżki oliwy z oliwek

1 średnia cebula

600 g świeżego szpinaku

1 pęczek koperku

1 pęczek natki pietruszki

1 jajko

250 g sera Aldamer MSM Mońki

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na oliwie. Gdy zacznie się rumienić, dodaj szpinak, posiekany koperek i natkę pietruszki. Całość podduś parę minut, żeby składniki zmiękły, a woda odparowała. Następnie ostudź, dodaj jajko i ser pokrojony w kostkę. Dopraw do smaku solą, pieprzem i wymieszaj.

Z ciasta francuskiego wytnij kwadraty o boku ok. 12cm. Na środek połóż łyżkę farszu, złóż ciasto na pół, narożnik do narożnika i sklej boki za pomocą widelca. Ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C ok. 20 minut.

Podawaj z klasycznym greckim sosem tzatziki, czyli jogurtem naturalnym typu greckiego zmieszanym z utartym zielonym ogórkiem, czosnkiem, oliwą i koperkiem.