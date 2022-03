20 marca, ostatnio dzień kalendarzowej zimy, to równocześnie Międzynarodowy Dzień bez mięsa. To dobry moment, by uświadomić sobie, że coraz większa liczba Polaków celebruje to święto przez cały rok i również przygotować również przygotować jarskie danie. Z raportu „Atlas mięsa 2022” wynika, że 44%. ankietowanych spożywa coraz mniej mięsa, a 8% deklaruje, że stosuje diety bezmięsne – wegetariańską lub wegańską. W każdej chwili warto spróbować czegoś smacznego i bezmięsnego! Przedstawiamy ciekawy przepis na takie danie.

PRZEPIS narRisotto z pieczarkami, Aldamerem i oliwą truflową Reklama Składniki: 6 łyżek oliwy z oliwek

1 cebula

300 g świeżych pieczarek

300 g ryżu arborio

150 ml wina białego wytrawnego

1 l bulionu warzywnego

2 ząbki czosnku

3 gałązki świeżego tymianku

150 g sera Aldamer MSM Mońki

2 łyżki oliwy truflowej Przygotowanie Na patelni rozgrzej 3 łyżki oliwy z oliwek, dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i podsmaż na lekko złoty kolor. Następnie dodaj pokrojone w plasterki pieczarki, posól, podduś przez kilkanaście minut i odstaw. Reklama Do osobnej patelni (lub w rondlu) wlej kolejne 3 łyżki oliwy, wsyp ryż, wymieszaj i smaż przez krótką chwilę. Następnie wlej połowę wywaru warzywnego i często mieszając gotuj na wolnym ogniu. Gdy ryż wchłonie wywar, dolej wino, kolejną część wywaru i dalej gotuj, aż ryż będzie prawie miękki. Pod koniec dodaj wcześniej przygotowane pieczarki z cebulą, posiekany czosnek, sól, pieprz do smaku i listki tymianku. Całość wymieszaj, przykryj pokrywką i odstaw na kilka minut. Gorące risotto wyłóż na talerze, posyp utartym serem i skrop oliwą truflową.