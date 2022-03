PRZEPIS na tartę chałwową

Składniki na spód sezamkowy:

150 g masła, miękkiego + do wysmarowania formy

140 g cukru

Szczypta soli

3 żółtka

200 g mąki

1 opakowanie sezamków

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na krem chałwowy:

300 ml śmietany kremówki 36%, dobrze schłodzonej

200 g chałwy np. chałwy waniliowej

250 g serka mascarpone, schłodzonego

Dodatki:

Wiśnie z syropu lub konfitura wiśniowa (lub świeże/rozmrożone wiśnie)

Kakao do oprószenia

Pokruszone sezamki

Przygotowanie

Foremkę na tartę smarujemy dokładnie masłem. Masło ucieramy z cukrem za pomocą miksera aż do powstania jasnożółtej, puszystej masy. Dodajemy żółtka (jedno po drugim) i miksujemy (masa może się zwarzyć, ale nie należy się martwić, to normalne). Sezamki rozdrabniamy na pył (za pomocą blendera lub umieszczając sezamki w torebce strunowej i uderzając w nie wałkiem). Mąkę mieszamy z solą, proszkiem do pieczenia i sezamkowym pyłem. Suche składniki dodajemy do masy jajeczno-maślanej i miksujemy tylko do połączenia składników. Ciasto zagniatamy w kulę, zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na 30 minut. Piekarnik rozgrzewamy do 170 stopni Celsjusza (włączamy termoobieg). Po schłodzeniu rozwałkowujemy ciasto między dwoma arkuszami papieru do pieczenia i przenosimy do foremki na tartę. Schładzamy w formie kolejne 15 minut. Pieczemy przez 25-30 minut do zarumienienia. Wyjmujemy z piekarnika, całkowicie studzimy.

W celu wykonania kremu chałwowego śmietankę ubijamy z mascarpone na gęsty krem, pod koniec ubijania dodajemy pokruszoną chałwę. Krem wykładamy na upieczony i wystudzony spód, układamy wiśnie, sezamki i posypujemy kakao.