PRZEPIS na muffinki na ostro z żółtym serem

Składniki:

250 g mąki pszennej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

150 g sera żółtego Gouda MSM Mońki w bloku

75 ml oleju

220 ml jogurtu naturalnego

2 jajka

pół łyżeczki soli

pieprz, papryka ostra lub chilli

natka pietruszki i zioła prowansalskie

Dodatkowo:

30 g sera żółtego Gouda MSM Mońki w bloku, na wierzch muffinek

papryka w proszku do posypania

Przygotowanie

Do miski przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia, solą i przyprawami. Następnie dodać jogurt, olej, roztrzepane jajka, starty na tarce ser żółty i ulubione zioła. Całość wymieszać mikserem, do momentu uzyskania jednolitej masy. Formę do muffinek wyłożyć papilotkami, napełnić ciastem prawie do pełnej wysokości papilotek. Wierzch posypać startym żółtym serem i papryką. Rozgrzać piekarnik do temperatury 190°C i piec muffinki przez około 20-25 min. Wyjąć, wystudzić na kratce.