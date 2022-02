Przepis na churros

Składniki:

150 ml wody

30 g masła

2 łyżki cukru

szczypta soli

1 łyżeczka cukru waniliowego

2 jaja M lub L (Fermy Drobiu Jokiel)

100 g mąki pszennej

1 l oleju do smażenia

Przygotowanie

Wodę wlewamy do garnka, dodajemy masło, cukier, cukier waniliowy i szczyptę soli. Doprowadzamy składniki do wrzenia i gotujemy ok. 1 minutę. Następnie zmniejszamy ogień i dodajemy przesianą mąkę. Całość energicznie mieszamy do połączenia się składników. Wyrabiamy gładką kulę ciasta, które powinno odklejać się od ścianek garnka. Przekładamy do miski i pozostawimy do ostygnięcia. Następnie do ciasta wbijamy kolejno 2 jajka i miksujemy w malakserze na gładką masę. Olej rozgrzewamy w garnku do temperatury ok. 180 st. C. Ciasto przekładamy do worka cukierniczego. Bezpośrednio na rozgrzany olej wyciskamy słupki ok. 10-12 cm. Smażymy do zarumienienia z obu stron i wykładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć tłuszcz.

Można podawać bezpośrednio po przygotowaniu, obsypane cukrem pudrem i cynamonem. Najlepiej smakują z rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą.

Smacznego!