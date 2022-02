PRZEPIS na oponki serowe w czekoladzie

Składniki:

1 kg białego sera

0,7 kg mąki

1 opakowanie cukru waniliowego

1 opakowanie proszku do pieczenia

4 jajka

400 g (4 tabliczki) czekolady Terravita mlecznej i/lub gorzkiej do wyboru

do dekoracji opcjonalnie: orzeszki, suszone owoce, wiórki kokosowe itp.

tłuszcz do smażenia, np. olej rzepakowy, słonecznikowy

Przygotowanie

Ser rozkruszyć, dodać do niego mąkę, jajka, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. Wyrobić ciasto i rozwałkować je na grubość ok. 1 cm. Kółka wyciąć szklanką, dziurki w środku kieliszkiem. Smażyć tak powstałe oponki w głębokim tłuszczu na złoty kolor. Gdy lekko przestygną, zanurzyć jedną stroną w rozpuszczonej czekoladzie (lub oblewać wg uznania) i ewentualnie dodatkowo ozdobić orzeszkami, wiórkami kokosowymi, suszonymi owocami.