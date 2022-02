Dziś czekolada kojarzy nam się zazwyczaj z wyśmienitą tabliczką, ale w początkach swej historii była spożywana właśnie w postaci płynnej. Był to jednak zupełnie inny napój niż ten, który tak uwielbiamy dzisiaj. Aztekowie i Majowie prażyli i ucierali nasiona kakaowca, a następnie mieszali je z chłodną wodą i dodatkami – wanilią, ostrymi papryczkami chili, miodem. Dopiero w Starym Świecie, początkowo na europejskich dworach, zaczęto ją przyrządzać w znany nam dziś sposób: jako słodki, aromatyczny, gęsty napój. Powstawały również pierwsze pijalnie czekolady, których bywalcy mogli raczyć się tym wyśmienitym przysmakiem.

Dziś możemy samodzielnie przygotować wyborną czekoladę do picia niczym z najlepszych kawiarni. Ten rozkosznie aksamitny, płynny deser to najlepsza propozycja na zimowe dni i wieczory. Zapewni rozgrzewającą przyjemność po powrocie z długiego spaceru czy zabaw na śniegu. Będzie najlepszą towarzyszką podczas domowego seansu „we dwoje”, rodzinnej gry w planszówki czy wieczornej lektury. Można ją przyrządzić łatwo i szybko, ale by zagwarantować sobie 100% aksamitnej przyjemności, musimy sięgnąć po odpowiednie składniki, wśród których królową jest oczywiście czekolada.

PRZEPIS na czekoladę na gorąco

Składniki:

Czekolada 70% gorzka lub gorzka z pomarańczą Terravita - 50 g

Mleko tłuste - 150 g

Kakao - 10 g

Cukier trzcinowy - 20 g

Sól - 1 g

Whisky - 40 g

Przygotowanie

Mleko, sól, cukier, kakao, zagotować. Następnie wlać do pojemnika z czekoladą, połamaną na kosteczki. Razem zblendować. Wlać whisky i wymieszać. Rozlać do szklanek. Udekorować bitą śmietaną (schłodzoną śmietankę 36% ubić mikserem lub ręcznie do otrzymania mocno sztywnej konsystencji) i wiórkami czekolady, kakao lub sosem deserowym.

W wersji dla dzieci lub dla tych, którzy nie piją alkoholu: należy zastąpić whisky mlekiem w stosunku 1:1.