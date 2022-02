Święto zakochanych już dziś, a jak wiadomo: przez żołądek do serca. Torcik walentynkowy z orzeźwiającym żelem malinowym i musem czekoladowym w towarzystwie liofilizowanych malin Kresto to pyszny sposób na pyszne chwile we dwoje i klimatyczną kulinarną aranżację.

PRZEPIS na torcik walentynkowy Reklama Składniki na biszkopt: 3 jajka L

3 łyżki drobnego cukru do wypieków

3 łyżki mąki pszennej

8 łyżek wiórków kokosowych Kresto

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka cukru z wanilią

szczypta soli Składniki na żel malinowy: 300 g mrożonych malin

2 opakowania galaretki malinowej Reklama Składniki na mus czekoladowy: 250 g mascarpone

500 g śmietany 36%

2 czekolady gorzkie

3 łyżki kakao Dodatkowo: 2 opakowania malin liofilizowanych Kresto

1/3 szklanki śmietanki kokosowej lub likieru kokosowego

5 łyżek jogurtu greckiego Przygotowanie Nastaw piekarnik na 160*C. Oddziel białka od żółtek. Zacznij ubijać białka, a gdy już będą mocno spienione, zacznij stopniowo, po 1 łyżce dodawać cukier wymieszany z cukrem waniliowym. Za każdym razem ubijaj po kilka minut do rozpuszczenia się cukru. Następnie dodawaj po 1 żółtku, za każdym razem miksując do połączenia składników.

Dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i solą oraz wiórki kokosowe. Wymieszaj, najlepiej łyżką, do połączenia składników.

Wyłóż ciasto do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i piecz na środkowej półce około 20 minut lub do tzw. suchego patyczka. Upieczony biszkopt odstaw do ostudzenia.

Przygotuj galaretkę odejmując 300 ml wody z ilości przewidzianej przez producenta. Odstaw do wystudzenia.

Przygotuj mus czekoladowy. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej, czyli postaw miskę z czekoladą na garnku z gotującą się wodą. Mieszaj do rozpuszczenia się czekolady.

Czekoladę przestudź i wymieszaj z mascarpone. Śmietanę ubij i dodawaj stopniowo masę czekoladową. Na koniec dodaj kakao. Wymieszaj.

Zimny biszkopt nawilż śmietanką lub likierem kokosowym. Wyłóż 1/2 kremu czekoladowego. Wstaw na 20 minut do zamrażarki.

Po wyjęciu wyłóż na wierzch zmrożone maliny i zalej je chłodną galaretką. Odstaw do zamrażarki na 10 minut.

Po tym czasie galaretka powinna stężeć. Wyłóż pozostałą porcję kremu, wyrównaj.

Zdejmij obręcz, boki posmaruj jogurtem, a górę ozdób i posyp liofilizowanymi malinami.

Deser podawaj schłodzony.