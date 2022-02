PRZEPIS na gofry à la pizza

Składniki:

Ciasto:

150 g mąki pszennej

150 ml mleka UHT Łaciate 3,2%

50 ml oleju rzepakowego

2 jajka

1 łyżeczka bazylii

1 łyżeczka oregano

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Sos pomidorowy:

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka ziół prowansalskich

szczypta cukru

odrobina wody

sól

Dodatki:

100 g mozzarelli tartej Mlekpol

100 g szynki lub salami

garść zielonych oliwek

Przygotowanie

W pierwszej kolejności przygotowujemy ciasto na gofry. Do naczynia blendera kielichowego wlewamy mleko, dodajemy jajka i olej. Całość miksujemy przez minutę. Dodajemy pozostałe składniki: mąkę, proszek do pieczenia i przyprawy. Miksujemy razem przez kolejne 3 minuty. Odstawiamy na 10 minut, aby ciasto odpoczęło.

W tym czasie przygotowujemy sos pomidorowy. W miseczce umieszczamy koncentrat pomidorowy, dodajemy wodę, aż uzyskamy konsystencję gęstej śmietany. Siekamy ząbek czosnku i dodajemy do sosu. Doprawiamy solą, cukrem i ziołami prowansalskimi.

Rozgrzewamy gofrownicę, delikatnie ją natłuszczamy i pieczemy gofry. Odkładamy je na kratkę do pieczenia, aby nie nabrały wilgoci. Na gofrach rozsmarowujemy sos pomidorowy, posypujemy tartą mozzarellą. Na górze układamy plastry wędliny i oliwki. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180⁰C i pieczemy około 15 minut.