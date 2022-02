Kisiel na soku owocowym

Tego deseru nikomu nie trzeba przedstawiać. Kisiel lubią niemal wszyscy, ale mało kto wie, że da się go wykonać samodzielnie, np. z ulubionego soku. Dobrą bazą do kisielu będzie sok owocowy i warto zadbać, by był to właśnie on – przepisy jasno regulują, że produkt z napisem „sok” na opakowaniu jest całkowicie wolny od konserwantów i sztucznych barwników czy aromatów. Warto więc go wykorzystać do zrobienia domowego kisielu. Wystarczy rozrobić 2 łyżki mąki ziemniaczanej w połowie szklanki soku, a 1,5 szklanki soku zagotować w garnku. Po zagotowaniu dodajemy sok z mąką do garnka, stale mieszając i czekamy chwilę, aż zgęstnieje.

Kolorowa galaretka z soku

Od kisielu już tylko jeden krok dzieli nas od galaretki. Ten efektowny deser również można przygotować na bazie soku, a nawet kilku soków w różnych kolorach. Polecamy tu np. sok jabłkowy, bogaty w polifenole, które chronią nas przed chorobami cywilizacyjnymi, a także pełen witaminy C nektar porzeczkowy. Jak zrobić z nich galaretkę? Rozpuszczamy 1,5-2 łyżki żelatyny w szklance gorącej wody (może być też agar, w proporcji opisanej na opakowaniu). Studzimy chwilę, a gdy zacznie gęstnieć, mieszamy ze szklanką soku i przelewamy do foremek.

Sok do ciasta

Choć może się to wydać zaskakujące, sok owocowy nadaje się do wypieku ciast, a właściwie do ich dekoracji. Jest wiele przepisów na masy do przekładania ciast biszkoptowych, które składają się z soku oraz budyniu jako zagęstnika. By je przygotować, wystarczy wymieszać 3 torebki jasnego budyniu (np. śmietankowego) ze szklanką soku, a w garnku zagotować sam sok w ilości ok. 3 szklanek. Po zagotowaniu do garnka wlewamy sok wymieszany z budyniem, mieszamy energicznie, odstawiamy do zgęstnienia i wylewamy na biszkopt. Do takiej masy polecamy sok marchwiowy, który nada jej piękny kolor, a nam dostarczy ważnego dla wzroku beta-karotenu.

Sok w owsiance i… w kaszy!

Bogate odżywczo soki sprawdzą się też w połączeniu z równie odżywczymi produktami zbożowymi. Soku jabłkowego można użyć choćby do owsianki, zastępując nim mleko, a soków warzywnych do dań typu kaszotto. W gotowaniu kaszotto kluczowe jest regularne podlewanie kaszy bulionem. Jeśli połowę bulionu zastąpimy sokiem i będziemy oba płyny dodawać naprzemiennie, nadamy potrawie więcej smaku i aromatu. Wzbogacimy ją też o cenne antyoksydanty i składniki mineralne, gdy np. wybierzemy sok z buraka czy sok wielowarzywny.

Sok do zup i sosów

Planując zakupy, koniecznie uwzględnijmy na liście zapas soku pomidorowego. To jeden z najbardziej wartościowych soków, bogaty w błonnik, potas i likopen. Warto mieć go zawsze pod ręką także z innego powodu – sok pomidorowy przyjdzie na ratunek, gdy zabraknie nam pomidorów na zupę, leczo czy spaghetti bolognese. Sok pomidorowy powstaje z przetartych całych pomidorów, więc i smak, i wartości odżywcze ma takie same, jak świeże pomidory. Różni się od nich jedynie konsystencją, ale w zupie-krem czy sosie nie będzie tego widać.

Soki powstają zazwyczaj w szczycie sezonu, gdy owoce i warzywa są najbardziej dojrzałe i pełne wartościowych składników odżywczych.

Żadne soki nie są barwione ani konserwowane, są bez sztucznych aromatów, a dodatkowo soki owocowe są bez dodatku jakichkolwiek cukrów. Pamiętajmy więc o nich, planując zbilansowane posiłki. Szklanka soku dziennie: w deserze, zupie czy wypita do obiadu, to porcja witamin i składników mineralnych, cennych dla zdrowia.