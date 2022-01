Lekka chmurka ze słodkiej bezy, aromatyczne, odrobinę kwaskawe jabłka i kruche, maślane ciasto – takie połączenie sprawia, że już na samą myśl cieknie nam ślinka. I choć bezy uchodzą za dość kapryśne wypieki, są sprawdzone sposoby na to, aby z białek jaj uzyskać delikatny przysmak.

Podstawą każdej bezy są dwa składniki – białka jaj kurzych i cukier. Wydawać by się mogło, że to niewiele, więc trudno coś tu zepsuć. Tymczasem wpływ na to, czy beza będzie naprawdę udana, ma wiele czynników.

- Kluczem do dobrej bezy są świeże jaja, bowiem tylko z takich białek powstanie sztywna, trzymająca odpowiednią strukturę piana – podkreśla Tomasz Jokiel, ekspert marki Fermy Drobiu Jokiel. – Wbijając je do miski, musimy starannie oddzielić białka od żółtek. Absolutnie nie mogą się wymieszać. Najlepiej wyjąć je z lodówki chwilę wcześniej. Białka w temperaturze pokojowej łatwiej się ubijają.

Ważny jest również dobór cukru. Dziś odchodzi się od przygotowywania bezy z wykorzystaniem cukru pudru, lepiej użyć zwykłego. Idealnie sprawdzi się drobnoziarnisty, który szybciej się rozpuści.

Pianę ubijamy w dużej, najlepiej metalowej lub szklanej, misce – ręcznie lub za pomocą miksera.

- Wykorzystanie ręcznej trzepaczki do jajek jest z pewnością bardziej pracochłonne, ale mamy wówczas większą kontrolę nad powstającą pianą – stwierdza specjalista. – Jeśli posługujemy się mikserem, zacznijmy od wolnych obrotów i zwiększajmy je stopniowo do najwyższych. Bardzo ważne jest przerwanie ubijania w odpowiednim momencie. Robimy to do uzyskania tzw. soft peaks, czyli chwili kiedy za pomocą mieszadła jesteśmy w stanie stworzyć wierzchołki, ale ich czubki opadają. To właściwy moment na dodanie cukru. Zbyt długie ubijanie białek doprowadzi do rozerwania struktur białkowych i opadnięcia piany. Może oddzielić się wówczas płyn. Z takiej piany beza już się nie uda.

Dodanie cukru do piany z białek stabilizuje ją. Ważne jest nie tylko rozpoczęcie tego procesu w odpowiednim momencie, ale też wsypywanie cukru stopniowo, po jednej łyżce. Białka z cukrem ubijamy do całkowitego rozpuszczenia drobinek. Można to sprawdzić rozcierając pianę w palcach (nie powinniśmy wyczuwać grudek).

Prawidłowo ubita piana bezowa powinna być sztywna, gęsta, błyszcząca i nie rozlewać się na boki – wyjaśnia Tomasz Jokiel. – Pamiętajmy, aby wyłożyć ją na ciasto natychmiast po przygotowaniu i od razu wstawić do rozgrzanego piekarnika.

Przepis na szarlotkę z bezą

Składniki na ciasto:

180 g mąki pszennej

100 g masła, zimnego, pokrojonego na kawałki

szczypta soli

1 żółtko jaja M lub L (Fermy Drobiu Jokiel)

2 łyżki cukru

1 łyżeczka śmietany 18%

Składniki na nadzienie:

1 kg jabłek (waga po obraniu i usunięciu gniazd nasiennych)

sok z połowy pomarańczy

1 łyżeczka cynamonu

3-4 łyżki mąki ziemniaczanej

Składniki na bezę:

4 białka jaj M lub L (Fermy Drobiu Jokiel)

150 g cukru

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

opcjonalnie 3 łyżki cukru (w przypadku kwaśnych jabłek)

Przygotowanie