Jeśli znudziło Wam się tradycyjne pieczywo, proponujemy pyszny chleb bezglutenowy z dodatkiem suszonej żurawiny! Przygotujecie go z mieszanki do wypieku chleba jasnego z dodatkiem słodko-kwaśnej żurawiny, nasion słonecznika i orzechów włoskich. Idealny do śniadań i kolacji.

PRZEPIS na chleb bezglutenowy Reklama Składniki: 500 g bezglutenowej mieszanki do wypieku chleba jasnego (np. marki Ocelio)

470 g wody

30 g oleju

2 łyżki siemienia lnianego

3 łyżki grubo siekanych orzechów włoskich

3 łyżki słonecznika

100g żurawiny Przygotowanie Mąkę, wodę oraz olej wymieszać w misce i odstawić na 30 minut do wyrośnięcia.

Nastawić piekarnik na 220 st. C.

Pozostałe składniki oprószyć łyżką mieszanki i po wyrośnięciu wymieszać z ciastem na chleb.

Keksówkę wysmarować olejem i przełożyć do niej ciasto na chleb.

Po umieszczeniu w piekarniku zmniejszyć temperaturę na 200 st. i piec przez 40 minut. Smacznego!