Chocolate cookies to słynne amerykańskie ciasteczka, które zachwycają tak samo smakiem, jak i łatwością wykonania. Nic dziwnego, że stały się tak popularne! Warto zawsze mieć je „pod ręką” – idealnie nadają się do przechowywania w domowym pojemniku na ciasteczka, by móc po nie sięgnąć w każdym momencie, gdy mamy ochotę na coś przyjemnie słodkiego i czekoladowego. A zimowe wieczory to najlepszy czas, by zamienić swoją kuchnię w małą, domową cukiernię. Tym bardziej, że takie ciasteczka doskonale sprawdzą się także jako karnawałowa, słodka przekąska, którą zaserwujemy bliskim.

PRZEPIS na american chocolate cookies Reklama Składniki: pół kostki masła (125g)

pół szklanki cukru trzcinowego

4 łyżki cukru

1 jajko

1,5 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

czekolada mleczna Terravita

czekolada gorzka pomarańczowa 70% kakao Terravita

pół szklanki orzechów laskowych Przygotowanie Wszystkie składniki oprócz czekolady mieszamy dokładnie w mikserze, dodajemy część dość drobno posiekanych orzechów. Kroimy Czekoladę gorzką pomarańczową 70% kakao Terravita na małe kawałeczki, wrzucamy do ciasta, lekko mieszamy. Przygotowujemy blaszkę, wykładamy ją papierem do pieczenia.

Robimy kulki o średnicy ok. 3-4 cm, wgniatamy w każdą kulkę kosteczkę Czekolady mlecznej Terravita i zawijamy ją dość dokładnie w ciasto. Rozpłaszczamy i układamy na wierzchu połówki orzechów wg uznania.

Uformowane ciastka układamy na blasze, wkładamy do piekarnika i wypiekamy w temperaturze 180 stopni przez 12 minut.

Upieczone ciastka wyciągamy z pieca, układamy na tacy lub pakujemy do puszki. Ze środka ciepłego ciastka po przełamaniu powinna lekko wypływać czekolada. Smaczne na ciepło i po wystygnięciu.