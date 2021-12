PRZEPIS na paluchy serowe

Składniki:

25 g świeżych drożdży

400 g mąki pszennej

1 łyżka cukru

100 ml mleka Łaciate 3,2%

100 ml ciepłej wody

1/2 łyżeczki soli

1 ząbek czosnku

80 ml oliwy z oliwek

1 łyżka posiekanego oregano (świeże zioła)

1 łyżka posiekanych czarnych oliwek

1 roztrzepane jajko

3 łyżki przecieru pomidorowego

4 łyżki kukurydzy

100 g startej mozzarelli Mlekpol

Przygotowanie

Drożdże kruszymy do miseczki, wlewamy ciepłe mleko, dosypujemy po łyżce cukru i mąki. Dokładnie mieszamy i odstawiamy na minimum 10 minut, do wyrośnięcia. Do innego naczynia wsypujemy mąkę, dodajemy zawartość pierwszej miseczki, wodę, sól i oliwę z oliwek, a następnie zagniatamy ręcznie ciasto. Dodajemy drobno pokrojone oliwki i posiekane oregano i przez kolejne kilka minut wszystko razem ugniatamy, aż ciasto będzie sprężyste i przestanie kleić się do dłoni. Naczynie przykrywamy i odstawiamy na godzinę w ciepłe miejscu. Po wyrośnięciu dzielimy masę na 2 połowy i każdą rozwałkowujemy w prostokątny kształt. Po jednej połowie prostokąt smarujemy przecierem pomidorowym, układamy kukurydzę, oliwki i posypujemy startym serem. Następnie nakrywamy resztą ciasta. Kroimy je na równe kawałki, tak uzyskane paluchy dwukrotnie skręcamy i układamy z odstępami na blaszce do pieczenia. Wierzch smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy odrobiną startego sera. Pieczemy przez około 15-20 minut w temperaturze 220°C.