PRZEPIS na pizzerinki z bakłażana

Składniki:

4 bakłażany

1,5 szklanki sosu pomidorowego

100 g tartej mozzarelli Mlekpol

2 duże pomidory

4 ząbki czosnku

suszone oregano

świeża bazylia

świeży tymianek

oliwa extra vergine

sól i pieprz

Przygotowanie

Kroimy bakłażany w plastry. Dużą blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i układamy na niej plastry bakłażana. Nacieramy je czosnkiem, posypujemy solą i pieprzem, oregano. Na każdy kawałek nakładamy łyżkę sosu pomidorowego, a następnie posypujemy mozzarellą. Rozkładamy obrane pomidory, pokrojone w kosteczkę. Dekorujemy listkami świeżego tymianku i skraplamy oliwą. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 210°C i pieczemy przez około kwadrans.