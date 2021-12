PRZEPIS na zapiekankę makaronową

Składniki:

400 g makaronu penne

2 cebule

8 łyżek oliwy

200 g szynki lub piersi z kurczaka

150 ml śmietany 18% Łaciatej

1 brokuł

300 g sera mozzarella Mlekpol

Przygotowanie

Nastawiamy osoloną wodę na makaron, gotujemy go zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedzamy. W tym czasie piekarnik nagrzewamy do 200°C. Na patelni na oliwie szklimy pokrojoną w kosteczkę cebulę. Dodajemy drobno posiekaną szynkę, brokuł i chwilę razem podsmażamy. Dodajemy ugotowany makaron, doprawiamy solą i pieprzem. Odstawiamy z ognia, dodajemy połowę startego sera, mieszamy ze śmietaną i wykładamy do żaroodpornej formy. Na wierzchu kładziemy resztę startego sera. Zapiekamy przez ok. 7 minut.