Sushi, czyli tradycyjna japońska potrawa ma coraz więcej zwolenników w Polsce. Jest to danie lekkostrawne, które idealnie sprawdza się na lunch, obiad a nawet kolację. Co więcej - również tę wykwintną. Dlatego sushi, jako posiłek dla dwojga niezależnie od okazji to wybór doskonały. Pandemia wpłynęła także na nawyki żywieniowe Polaków, którzy z coraz większą dbałością podchodzą do swojej diety nie tylko w kontekście dbania o szczupłą sylwetkę, ale także w kwestii wspierania mikro i makro składnikami swojego organizmu. W związku z tym restauracje oferujące sushi w menu przeżywają obecnie wielkie oblężenie.

- Dzięki modzie na sushi rośnie także świadomość jego zdrowotnych właściwości dla organizmu, tj. działanie przeciwzapalne - mówi Radosław Szwugier, szef rozwoju franczyzy marki Sushi Kushi. - Od wieków doskonale wiedzą o tym Japończycy, czyli przedstawiciele jednego z najwolniej starzejących się narodów - podkreśla Szwugier.

W czym zatem tkwi sekret prozdrowotnych właściwości sushi, dzięki którym Japończycy cieszą się długim życiem oraz dobrym zdrowiem? Poza utrzymywaniem aktywnego trybu życia, które zazwyczaj prowadzą Azjaci ważny jest jeszcze jeden czynnik – zdrowa dieta. Sushi bazujące na gotowanym ryżu zaprawionym octem i różnych dodatkach, tj. warzywa, wodorosty, grzyby, tofu, sezam czy surowe ryby, to idealna mieszanka składników potrzebnych organizmowi. Surowe ryby, w tym łosoś, to także produkty bogate w składniki pomagające: normalizować ciśnienie, wpierać układ immunologiczny czy zmniejszać poziom cholesterolu we krwi. Choć dobroczynnych właściwości spożywania łososia jest naprawdę wiele – od zachowania zdrowej, promienistej skóry po zapobieganie depresji.

- Ogromne korzyści zdrowotne zyskują ludzie wybierający popularne i coraz bardziej modne ostatnimi czasy sushi, przede wszystkim dlatego, że składniki zawarte w surowych rybach opóźniają procesy starzenia się mózgu i występowania demencji starczej, w tym choroby Alzheimera – rekomenduje Kamila Czekaj-Nowakowska, dietetyczka kliniczna. Co więcej, nie należy obawiać się w tym przypadku surowej ryby, którą obecnie najczęściej spożywa się właśnie w formie sushi.

- Warto zwrócić uwagę szczególnie na łososia, który jest jedną z najbardziej popularnych surowych ryb używanych do produkcji tego dania. Jeżeli ryba jest odpowiednio przechowywana, a tak jest zawsze w przypadku susharni i restauracji, to zawiera ona najwięcej cennych wartości odżywczych właśnie w formie surowej. Ponadto łosoś jest jednym z najcenniejszych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3, które m.in. mają działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, zapobiegają chorobom serca, zmniejszają ciśnienie krwi, obniżają poziom triglicerydów i mają pozytywny wpływ na skórę, a co za tym idzie, spożywanie sushi z surową rybą opóźnia proces starzenia się. Co więcej, łosoś zawiera pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B, a także wiele składników mineralnych. Warto dodać, że już 100 gram tej ryby dostarcza organizmowi prawie 90 procent zapotrzebowania na dzienną dawkę witaminy D. Wiele osób martwi się o rtęć zawartą w rybach, natomiast badania donoszą, iż korzyści dla zdrowia płynące z jedzenia ryb, stanowczo przewyższają ryzyko związane z potencjalną migracją rtęci do organizmu człowieka - dodaje dietetyczka.

Dobroczynny wpływ sushi na organizm wykazują także badania naukowe. Uczeni z National Centre for Global Health and Medicine w Tokio dowiedli, że ryzyko związane z przedwczesną śmiercią z tytułu chorób cywilizacyjnych może zmniejszyć się nawet o 15 procent.

- Choć samo sushi rewelacyjnie odżywia ciało i mózg, to jednak należy uważać na dodatki, które zazwyczaj serwowane są do rolek, zbyt duża ilość sosu sojowego powoduje wzrost poziomu sodu we krwi, a wasabi może podrażniać żołądki podatne na działanie ostrych i pikantnych przypraw - podkreśla Czekaj-Nowakowska.