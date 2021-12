PRZEPIS na pieczonego morszczuka w folii z puree z groszku

Składniki:

4 filety z białej ryby (morszczuk, okoń morski) - około 600 g

6 łyżek oliwy z oliwek

1-2 łyżki soku z cytryny

1-2 fioletowe cebule

skórka z cytryny

1 łyżka Vegety

Puree z groszku

450 g mrożonego groszku

1 mała cebula

1 kostka bulionu drobiowego Vegeta

20 g masła

Przygotowanie

Filety rybne przyprawić Vegetą i polać sokiem z cytryny. Przygotować papier do pieczenia lub folię do pieczenia. Papier lub folię posmarować oliwą, położyć filety, na filetach ułożyć krążki cebuli i cytryny. Polać z wierzchu oliwą z oliwek i zawinąć szczelnie folię. Ułożyć na blaszkę i włożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 220 ° C, piec10 minut.

Groszek ugotować w 250 ml wrzącej wody, dodać posiekaną cebulę i kostkę rosołową Vegeta. Gotować 10 minut. Odcedzić groszek, dodać masło i trochę wody, w której był gotowany (jeśli to konieczne). Groszek zmiksować przy użyciu blendera. Rybę podawać z puree z groszku.