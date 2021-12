Śledzik idealnie pasuje do świątecznego menu. My proponujemy go w wersji z orzeźwiającą żurawiną i z dodatkiem suszonych pomidorów, cebuli, gałązek rozmarynu oraz cytryny. Palce lizać!

PRZEPIS na śledzie z żurawiną Reklama Składniki (2 porcje): 2 śledzie matias (około 200 g)

⅓ szklanki żurawiny Kresto

4 pomidory suszone

¼ małej cebuli, np. czerwonej

2 łyżki oleju spod pomidorów suszonych

2 ćwiartki cytryny

gałązki rozmarynu Przygotowanie Żurawinę zalej wodą i odstaw na 30 minut. Po tym czasie odsącz wodę.

Śledzie pokrój w mniejsze cząstki. Ułóż na 2 talerzach. Posyp żurawiną.

Pomidory pokrój w kostkę. Posyp nimi śledzie.

Cebulę pokrój bardzo cienko i posyp nimi śledzie.

Całość posyp rozmarynem i skrop olejem.

Podawaj z cząstkami cytryny.