Boże Narodzenie to świetna okazja, by skorzystać z nowych, kulinarnych pomysłów i zaskoczyć gości wyjątkowym menu. Kulinarne tradycje tych świąt są niezwykle bogate, warto jednak wyjść poza nie i zaserwować bożonarodzeniowe klasyki w zupełnie nowej odsłonie. Co ważne, przygotowanie takich potraw nie wymaga ani nadzwyczajnych umiejętności, ani wiele czasu.

PRZEPIS na sałatkę świąteczną - choinkę z korzennymi grzankami Reklama Składniki: 1 puszka Buraczków “Ugotowane na parze” Bonduelle

1 puszka Groszku tradycyjnego Bonduelle

1 puszka Kukurydzy Złocistej Bonduelle

100 g czerwonej cebuli

70 ml oliwy EV

50 g szpinaku baby

20 ml octu winnego

20 ml syropu klonowego (opcjonalnie miodu)

4 kromki chleba tostowego

1 łyżeczka przyprawy korzennej do piernika (bez cukru)

¼ łyżeczki pieprzu cayenne

Sól i pieprz Przygotowanie 50 ml oliwy mieszamy z octem, syropem klonowym, pieprzem cayenne, solą i pieprzem. Energicznie mieszamy do uzyskania jednolitej emulsji. Z chleba wycinamy niewielkie gwiazdki. Skrapiamy pozostałą oliwą i oprószamy przyprawą korzenną. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200℃ i opiekamy na złoty kolor. Szpinak i cebulę drobno siekamy. Buraczki, kukurydzę i groszek osączamy z zalewy i mieszamy z przygotowanym sosem. Dodajemy szpinak z cebulą i mieszamy. Wykładamy na półmisek w kształcie choinki i dekorujemy grzankami.