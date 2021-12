PRZEPIS na ciasto kukurydziane z kremem cytrynowym

Składniki:

1 puszka Kukurydzy Złocistej Bonduelle 425 ml

125 g masła

150 g cukru

4 jajka

150 g mąki pszennej

500 ml śmietany kremówki 30-36%

300 g cytryn

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Przygotowanie

Kukurydzę miksujemy. W dużej misce ubijamy masło z 100g cukru na puch. Następnie dodajemy po jednym jajku, nie przerywając ucierania. Dodajemy zmiksowaną kukurydzę i mąkę na przemian z 250 ml śmietanki. Mieszamy do połączenia się składników. Ciasto wylewamy do natłuszczonej foremki 20 cm x 30 cm i pieczemy w 180 stopniach C przez około 30 minut. Studzimy. Jedną cytrynę kroimy w plasterki i gotujemy w 50 g cukru i 100 ml wody do chwili, aż plasterki staną się szkliste. Studzimy. 250 ml kremówki ubijamy na sztywno. Dodajemy skórkę otartą z cytryny i mieszamy. Kremem smarujemy ciasto i dekorujemy plasterkami cytryny z syropu.