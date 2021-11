Coraz więcej Polaków ogranicza spożycie nabiału (w ubiegłym roku niemal co 10 deklarował, że sięga po produkty mleczne rzadziej, niż jeszcze rok wcześniej), wielu stosuje diety bezglutenowe, czy to z powodu celiakii, czy innych wskazań medycznych. Rodzi to potrzebę weryfikacji dotychczasowych przepisów i tak na stołach pojawiają się np. serniki w nowych odsłonach – z tofu lub kaszą, których używamy zamiast twarogu. Wypróbujcie TEN przepis.

PRZEPIS na sernik jaglany Reklama Składniki (na 1 okrągłą tortownicę o średnicy ok. 24 cm): Spód: 1 szklanka płatków jaglanych

0,5 szklanki migdałów

1,5 szklanki daktyli

3 łyżki kakao Ciasto: 1,5 szklanki kaszy jaglanej

2,5 szklanki mleka (krowiego lub roślinnego)

0,5 szklanki cukru

0,5 szklanki śmietany 30% (lub ta sama ilość gęstej części mleka kokosowego)

1 łyżeczka cukru waniliowego

1 łyżka oleju Do dekoracji: Suszone owoce

Orzechy włoskie

Karmel Przygotowanie Daktyle wsypujemy do miseczki, zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 30 min, by zmiękły.

W tym czasie płuczemy kaszę jaglaną na sitku i gotujemy ją w mleku przez ok. 15 min na małym ogniu pod przykryciem. Następnie odstawiamy do wystygnięcia pod przykryciem.

Odcedzamy daktyle, zostawiając wodę z ich moczenia. Migdały miksujemy w blenderze z płatkami, dodajemy do nich daktyle i kakao oraz kilka łyżek wody z daktyli. Miksujemy całość do uzyskania gęstej masy, przypominającej konsystencją kruszonkę. Wykładamy papierem do pieczenia tortownicę i rozsmarowujemy na jej dnie daktylową masę. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania zasadniczej części sernika.

Ostudzoną kaszę jaglaną miksujemy na gładko z cukrem, olejem, śmietaną i wanilią. Jeśli masa jest zbyt gęsta, można dodać odrobinę mleka – ważne, by kaszę zmiksować na gładką masę, najlepiej bez grudek.

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Wyjmujemy z lodówki daktylowy spód i podpiekamy go w piekarniku przez 10 minut. Następnie na spód wykładamy jaglaną masę sernikową i ponownie wstawiamy do piekarnika na 20 do 30 minut (pieczemy aż ciasto się zarumieni).

Po wystudzeniu dekorujemy sernik jaglany ulubionymi owocami i orzechami włoskimi. Można polać go masą kajmakową, sosem karmelowym lub w wersji wegańskiej – karmelem z daktyli. Smacznego!