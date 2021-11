PRZEPIS na sernik dyniowy z karmelem

Składniki:

Masa serowa:

2 szklanki puree z dyni

500 g sera mascarpone Mlekpol

500 g twarogu sernikowego 18% Mlekpol

5 jajek

2 żółtka

1 i 1/2 szklanki mleka Łaciate 3,2%

1/2 szklanki śmietanki Łaciatej 30%

3 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżeczki cukru waniliowego

Ciasto:

½ szklanki mąki pełnoziarnistej

1 łyża kakao

3 łyżki brązowego cukru

60 g masła ekstra Łaciate

Dodatkowo:

100 ml śmietanki Łaciatej 30% (schłodzonej)

2 łyżeczki cukru pudru

sos karmelowy

Przygotowanie

Nastawiamy piekarnik na 180°C. Składniki na ciasto zagniatamy na jednolitą masę i wykładamy nim spód formy. Pieczemy 10 minut. W tym czasie wszystkie składniki na masę serową miksujemy na wolnych obrotach. Wylewamy do przygotowanej tortownicy na już upieczone ciasto. Ponownie wstawiamy do piekarnika na 15 minut. Zmniejszamy temperaturę do 120°C. Pieczemy kolejne 90 minut. Śmietankę Łaciatą ubijamy z cukrem pudrem. Po wyjęciu sernika z pieca wierzch smarujemy ubitą śmietanką i polewamy sosem karmelowym. Łaciata musi być dobrze schłodzona, aby się ubiła.