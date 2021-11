Kapuśniak króluje na polskich stołach nie od dziś. Jesienią szczególnie warto korzystać z dobroczynnych właściwości polskiego superfood. Kiszonki mają bowiem właściwości probiotyczne – nic innego tak nie wzmocni organizmu! Ponadto to prawdziwa bomba witaminowa. Są doskonałym źródłem witamin C, A, E, K oraz wapnia, magnezu, fosforu i potasu. Krem z kiszonej kapusty na pewno Cię zaskoczy. To gęsta, pełna warzyw zupa, która została wzbogacona o wyraziste dodatki. Na pewno zachwyci wszystkich domowników i pomoże przetrwać pochmurne i zimne dni.

PRZEPIS na zupę krem z kiszonej kapusty (autorstwa blogerki kulinarnej Samar Khanafer, współpracującej z marką Thermomix) Reklama Składniki: 350 g kapusty kiszonej opłukanej i odciśniętej (patrz wskazówka)

100 g cebuli, przekrojonej na pół

20 g masła

250 g ziemniaków, pokrojonych na kawałki

40 g korzenia pietruszki, pokrojonego na kawałki

40 g korzenia selera, pokrojonego na kawałki

900 g wody

1 łyżeczka koncentratu bulionu warzywnego, wykonanego w TM lub 1 kostka bulionu warzywnego (na 0,5 l), pokruszona

½ łyżeczki majeranku, suszonego

½ łyżeczki lubczyku, suszonego

¼ łyżeczki pieprzu czarnego, mielonego

100 g soku z kiszonej kapusty

majeranek, świeży, tylko liście, do dekoracji Przygotowanie Kapustę pokroić na 2 cm kawałki, odstawić.

Cebulę posiekać. Dusić w garnku na maśle przez kilka minut.

Dodać ziemniaki, pietruszkę, seler, wodę, koncentrat bulionu warzywnego, majeranek, lubczyk i pieprz, gotować ok 15 min.

Dodać pokrojoną kapustę i sok z kiszonej kapusty, gotować ok. godziny. Następnie zmiksować w blenderze na gładką masę. Zupę krem z kiszonej kapusty podawać na ciepło, udekorowaną majerankiem. Wskazówka Przed przystąpieniem do przygotowywania przepisu należy sprawdzić smak kapusty kiszonej. Jeśli jest bardzo kwaśna, należy przepłukać ją pod zimną, bieżącą wodą i odcisnąć.