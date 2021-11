PRZEPIS na sernik baskijski zwany spalonym

Reklama

Składniki:

600 g twarogu sernikowego Mlekpol 18 %

4 jajka

200 g cukru

1 płaska łyżka mąki

300 ml śmietanki Łaciatej 30 %

1 płaska łyżeczka soli

Przygotowanie

Tortownicę o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia. Papier można wcześniej zwilżyć, żeby łatwiej było wykładać nim formę. Brzegi papieru zawijamy do góry, ponieważ sernik mocno rośnie w trakcie pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 220°C (góra + dół). W misce miksujemy jajka z cukrem, dodajemy twaróg, śmietankę, sól i mąkę. Masę wlewamy do formy. Wstawiamy do piekarnika, temperaturę obniżamy do 200 °C, pieczemy 40 minut. Po tym czasie sernik powinien mieć nieco miękki środek, masa zetnie się podczas studzenia. Wyciągamy ciasto z piekarnika, pozostawiamy na kilka godzin do wystudzenia.