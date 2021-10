Przygotowanie tarty wbrew pozorom nie jest trudne. Jest tylko kilka zasad, których należy się trzymać.

– Podstawą udanej tarty jest kruche ciasto, które powinno rozpływać się w ustach, nie może być zbyt twarde ani rozmiękłe od nadmiaru wilgoci z farszu – stwierdza Tomasz Jokiel z firmy Fermy Drobiu Jokiel. – Sekret udanego ciasta kruchego tkwi w dobrych składnikach – świeżych jajach, lekkiej, przesianej mące i dobrej jakości tłuszczu. Bardzo ważna jest struktura surowego ciasta. Składniki nie powinny połączyć ze sobą na jednolitą, gładką masę. Nie należy więc ciasta kruchego zbyt długo zagniatać, a jedynie wymieszać ze sobą składniki ręcznie lub za pomocą robota kuchennego.

Pamiętajmy, że kruche ciasto lubi chłód. I to już od samego początku. Wszystkie składniki powinny być więc bardzo zimne, włącznie z miską, w której będzie ugniatane ciasto. Z tego też względu malakser stanowi lepsze rozwiązanie niż zagniatanie ręczne, unikniemy bowiem ogrzewania ciasta dłońmi. Po wymieszaniu składników ciasto wkładamy do lodówki, dobrze jest też je ponownie schłodzić po wyłożeniu w formie, zanim przystąpimy do pieczenia.

– Temperatura ma również znacznie w momencie łączenia jajek z duszonymi warzywami – zaznacza Tomasz Jokiel. – Jeśli wrzucimy jajka bezpośrednio na rozgrzaną patelnię, na której mamy bulgoczącą dynię, jest duże prawdopodobieństwo, że się zetną. Dobrze jest farsz przełożyć do miski, lekko ostudzić, a jajka wcześniej zmieszać ze śmietaną. Taki jajeczno-śmietanowy sos powoli wlewamy do purée z dyni i pora.

Tradycyjny amerykański pumpkin pie swój wspaniały aromat zawdzięcza mieszance korzennych przypraw. Także w tarcie wytrawnej nie powinno ich zabraknąć. Jajeczno-dyniowe nadzienie nabierze charakteru, jeśli doprawimy je gałką muszkatołową, pieprzem i imbirem. Kropką nad „i” będą świeże zioła.

PRZEPIS na tartę z dynią, porem i serem camembert

Składniki na ciasto:

300 g mąki pszennej

200 g masła, zimnego, pokrojonego na kawałki

½ łyżeczki soli

1 jajko z chowu na wolnym wybiegu lub ściółkowego (Fermy Drobiu Jokiel)

Składniki na nadzienie:

80 g masła, pokrojonego na kawałki

130 g pora, tylko białej części, pokrojonego w 0,5 cm plastry

400 g dyni, obranej, pokrojonej w kostkę

200 ml wody

70 g śmietany 18%

2 jajka z chowu na wolnym wybiegu lub ściółkowego (Fermy Drobiu Jokiel)

ser camembert, pokrojony w 1 cm kostkę (całe opakowanie)

Przyprawy na nadzienie:

1 płaska łyżeczka soli

⅓ łyżeczki pieprzu czarnego, mielonego

¼ łyżeczki gałki muszkatołowej, mielonej

¼ łyżeczki imbiru, suszonego, mielonego

5 g tymianku, świeżego, drobno pokrojonego

Przygotowanie

Mąkę przesiać do malaksera, dodać masło i wstępnie wymieszać (jeżeli nie mamy malaksera, można to zrobić ręcznie). Następnie dodać jedno jajko i sól. Zagnieść ciasto, uformować je w kulę, zawinąć w folię spożywczą i wstawić na minimum 2h do lodówki.

Blachę do tarty posmarować masłem. Po upływie czasu, ciasto wyjąć z lodówki, pokroić na mniejsze kawałki i zmiksować w malakserze lub innym urządzeniu na grube wióry. Następnie przełożyć je do formy do tarty i ugniatając, wyłożyć całą blaszkę łącznie z brzegami (ciasto można również rozwałkować na oprószonym mąką blacie a następnie, partiami układać w formie). Wierzch ciasta ponakłuwać widelcem, przykryć papierem do pieczenia i posypać suchymi nasionami roślin strączkowych (np. grochem, fasolą, soczewicą). Piec 20 min (200°C) w trybie góra-dół. Następnie zdjąć papier z nasionami i piec dodatkowe 5 minut. Po wyjęciu tarty z piekarnika zmniejszyć temperaturę piekarnika do 170°C.

Dynię zetrzeć na tarce lub pokroić w bardzo drobną kosteczkę, pora pokroić w plastry. Na patelni rozpuścić masło (można dolać odrobinę wody, aby masło nie zaczęło się przypalać). Następnie dodać pokrojoną dynię, pora i resztę wody. Całość doprawić. Dusić pod przykryciem przez około 10 minut. Następnie zdjąć przykrywkę i sprawdzić, czy dynia nabrała miękkości. Jeżeli tak, należy ugnieść ją na papkę, po czym smażyć bez przykrycia do odparowania wody. Przełożyć do garnka lub miski, poczekać aż delikatnie ostygnie. W tym czasie, w osobnym kubku, wymieszać śmietanę z jajkami. Następnie tak otrzymany sos dodawać partiami do usmażonej dyni z porem.

Na wierzchu podpieczonej, ostudzonej tarty równomiernie wyłożyć nadzienie dyniowe. Piec 20 min w temperaturze 170°C w trybie góra-dół. Po upływie czasu, tartę posypać pokrojonym camembertem, zwiększyć temperaturę piekarnika do 200°C i podpiekać dodatkowe 15 minut, również w trybie góra-dół.

Tartę należy podawać ostudzoną, można udekorować pokrojonym, świeżym tymiankiem.