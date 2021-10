PRZEPIS na pieczoną owsiankę z malinami i czekoladą

Reklama

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych

300 g malin

250 ml mleka Mazurski Smak 3,2%

50 g gorzkiej czekolady

4 łyżki cukru

2 łyżki kakao

2 jajka

Przygotowanie

Piekarnik rozgrzewamy do 180⁰C. Płatki owsiane, mleko, cukier, kakao i jaja mieszamy w misce. Następnie wkładamy w masę maliny, zostawiając trochę do posypania wierzchu. Masę przekładamy do naczynia żaroodpornego. Czekoladę siekamy. Owsiankę posypujemy czekoladą i pozostałymi malinami. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 15 minut.