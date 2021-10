PRZEPIS na Jacek placek z rydzami w pomidorach (autorstwa Andrzeja Polana)

Składniki:

4 ziemniaki

natka pietruszki, koperek

sól, pieprz czarny, gałka muszkatołowa, cząber, kminek mielony

masło klarowane

300g rydzów

2 cebule

4 duże dojrzałe pomidory polskie

sól, pieprz

ziele angielskie, liść laurowy

Przygotowanie

Ziemniaki ścieramy na tarce o grubszych oczkach, zasalamy, chwilę czekamy i odciskamy z nadmiaru soku, wylewając go do miski. Po krótkiej chwili odlewamy sok, a skrobię osadzoną na dnie dodajemy z powrotem do ziemniaków, dodajemy posiekane drobno zioła, przyprawy. Na maśle klarowanym smażymy nieduże placki, odsączamy na ręczniku papierowym.

Rydze kroimy w paski, podobnie kroimy cebulę. Pomidory miksujemy blenderem na puree. Na maśle przesmażamy cebulę do miękkości, dodajemy pokrojone rydze, smażymy 3-4 minuty. Do podsmażonych grzybów z cebulą dodajemy zmiksowane pomidory, doprawiamy przyprawami i dusimy ok. 20 minut do częściowego odparowania sosu.