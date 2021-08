Letnia sałatka z arbuzem to soczysta propozycja dla wszystkich, którzy poszukują ciekawych propozycji dań w swojej kuchni. Ten owoc to kwintesencja wakacyjnego smaku - doskonale dopełnia kompozycję z fileta z indyka i czarnych oliwek. Takie połączenie stanowi doskonałą bazę do lekkiej kolacji lub dodatek do grilla.

PRZEPIS na letnią sałatkę z arbuzem Reklama Składniki (2 porcje): 2 garści ulubionej sałaty

duży plaster arbuza (około 200 g)

1 plaster fileta z indyka (około 200 g)

oliwki czarne Beach Flower

1 średni pomidor

grzanki z ulubionego pieczywa

kilka listków bazylii Marynata: 2 łyżki oleju Rapso

4 łyżki sosu sojowego ciemnego

1 ząbek czosnku Przygotowanie Do miski wlej olej i sos sojowy, dodaj pokrojony czosnek oraz indyka. Całość wymieszaj i odstaw na 10 minut. Po tym czasie grilluj mięso z obu stron na patelni grillowej lub zwykłej z nieprzywierającą powierzchnią. Na koniec smażenia wlej pozostały płyn z marynaty na patelnię i zagotuj go.

Umytą sałatkę porwij na mniejsze kawałki, rozłóż na 2 talerze.

Arbuza obierz ze skórki, pokrój go w mniejsze kawałki. Ułóż na talerzach.

Dodaj pokrojone mięso, poprzekrawane na pół oliwki, pokrojonego pomidora oraz grzanki.

Na koniec całość posyp pokrojoną bazylią i skrop sosem spod mięsa.

Podawaj od razu.