- Niezależnie od tego, czy jesteśmy właśnie na diecie redukcyjnej, czy po prostu staramy się prowadzić zdrowy styl życia to nie musimy rezygnować z ciast, czy innych słodyczy. Wystarczy, że nauczymy się przygotowywać je w zdrowych wersjach. Do dyspozycji mamy wiele zamienników białego cukru, a także różne rodzaje mąk i kasz w wersji pełnoziarnistej. Nie bójmy się też dobrej jakości tłuszczów roślinnych. Są one niezbędne do przyswajania witamin A, D, E i K, a także stanowią źródło kwasów omega-3 i omega-6. Tłuszcze nie tylko poprawiają smak potraw, ale również korzystnie wpływają na wygląd naszej cery, a zawarte w nich kwasy omega-3 i omega-6 obniżają poziom złego cholesterolu, jak również poprawiają pamięć i koncentrację - wyjaśnia Natalia Chybzińska, dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food.

Słodka chwila o poranku

Dla tych co lubią zaczynać dzień „na słodko” dietetyk poleca ugotowaną kaszę jaglaną, pełnoziarnisty ryż, płatki owsiane lub orkiszowe bądź komosę ryżową ze świeżymi sezonowymi owocami. Aby posiłek był nie tylko smaczny, ale również odpowiednio zbilansowany i dodał nam energii na cały dzień warto dodać do niego jogurt, twaróg lub mleko roślinne. Na bazie owoców, nabiału, orzechów i pestek możemy także przygotować koktajl, który jest zdrową i szybką opcją zarówno na śniadanie jak i na przekąskę w ciągu dnia.

Ciasta w wersji fit

Do upieczenia ciast z sezonowymi owocami, jak np. drożdżówki, biszkopty, czy muffiny użyjmy mąki pełnoziarnistej lub zmielonych migdałów. Tradycyjny cukier możemy zastąpić ksylitolem, dojrzałymi bananami lub daktylami zmiksowanymi na mus, a zamiast margaryny użyjmy dobrej jakości oleju rzepakowego. Dzięki zastosowaniu tych drobnych zmian nawet osoba na diecie może pozwolić sobie na jagodziankę, drożdżówkę ze śliwkami, czy malinowego muffina.

Możemy przygotować także sernik bez pieczenia, na spodzie z płatków owsianych, którego podstawą będzie chudy twaróg i jogurt. Serniki na zimno bardzo efektownie wyglądają przygotowane w porcjach „na raz” np. w pucharkach lub ozdobnych szklankach, udekorowane pokrojonymi owocami i listkami mięty lub melisy. Dzięki temu nie będzie nam potrzebny już dodatek żelujący typu żelatyna lub agar. W ten sam sposób możemy podawać również puddingi

na mleku roślinnym z nasionami chia lub z tapioką.

Lody dla ochłody – tak, ale z dobrej jakości składników

- Lodowa oferta dostępna w sklepach wciąż pozostawia „wiele do życzenia” pod względem składników, których używa się do ich masowej produkcji. Zazwyczaj pełno w nich cukru i tłuszczu, często również konserwantów, dlatego polecam robić je samemu w formie sorbetów ze zmiksowanych owoców, dosłodzonych odrobiną miodu lub ksylitolu lub na bazie mleka roślinnego, np. kokosowego i bananów, wzbogaconych np. ulubionymi bakaliami. Na bazie sezonowych owoców możemy przygotować również sorbety – mówi Natalia Chybzińska.