PRZEPIS na zapiekankę gryczaną z indykiem, papryką i pieczarkami

Składniki (dla 2 osób):

kasza gryczana, sucha - 5 łyżek

indyk, mięso mielone - 150 g

jaja kurze - 2 sztuki

ser żółty Gouda - 30 g

cebula – ½ sztuki

papryka czerwona – ½ sztuki

pieczarki - 5 sztuk

olej rzepakowy - 2 łyżki

sól, pieprz, papryka słodka mielona, papryka ostra mielona – według uznania

pietruszka, natka świeża - 2 łyżki

Przygotowanie

Kaszę gotujemy w osolonej wodzie zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu produktu. Cebulę obieramy i kroimy. Osobno kroimy pieczarki, a także umytą paprykę. Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Na rozgrzanej patelni z tłuszczem podsmażamy cebulę. Następnie dodajemy mięso, paprykę, pieczarki oraz przyprawy i smażymy wszystko kilka minut. Naczynie żaroodporne smarujemy olejem. Zawartość patelni, kaszę, roztrzepane jajka oraz starty ser mieszamy i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Zapiekankę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 20 minut. Jeśli górna warstwa zapiekanki będzie zbyt szybko się rumieniła, przykrywamy ją folią aluminiową w trakcie pieczenia. Przed podaniem posypujemy drobno pokrojoną natką pietruszki.