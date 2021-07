PRZEPIS na batoniki orzechowo-zbożowe w mlecznej czekoladzie

Reklama

Składniki (na 15 szt.):

Ekspandowane zboża (proso, ryż, orkisz lub ich mieszanka) ¾ szklanki

Orzechy laskowe prażone 50 g

Orzechy nerkowca prażone 50 g

Czekolada mleczna Terravita 200 g

Przygotowanie

Rozpuść 1 tabliczkę czekolady mlecznej w mikrofalówce (przez ok. 30 s) lub w kąpieli wodnej, a następnie przestudź, aby nie była zbyt gorąca. W tym czasie posiekaj orzechy na dość drobne kawałki, dodaj ekspandowane zboża, wsyp do naczynia z roztopioną czekoladą i dobrze wymieszaj łyżką. Następnie wyłóż masę do prostokątnej blaszki, wyrównaj i schłódź w lodówce przez ok. 1 godzinę. Po tym czasie wyjmij ją delikatnie z blachy i pokrój tak, aby uzyskać oczekiwany kształt batoników. Rozpuść drugą tabliczkę czekolady, delikatnie oblej batoniki cienką warstwą (najlepiej na papierze do pieczenia) i zostaw na chwilę do zastygnięcia.

Gotowe!