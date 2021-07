Składniki (foremka płaska ok. 30x25 cm):

6 jajek L

250 g drobnego cukru do wypieków

1 łyżka skrobi ziemniaczanej

1 łyżka soku z cytryny lub octu

szczypta soli



Dodatkowo:

1 op. orzechów laskowych KRESTO 100 g

3–4 łyżki oleju Rapso (+ do wysmarowania)

250 g mascarpone

300 g śmietany 36%

500 g czereśni

1/2 łyżeczki soli



Przygotowanie

1. Wyłóż foremkę papierem do pieczenia i wysmaruj olejem.

2. Białka oddziel bardzo dokładnie od żółtek. (Nie może być nawet odrobiny żółtka w białku).

3. Następnie ubij białka i dodaj powoli łyżką cukier. UWAGA! Po każdej łyżce miksuj 3–4 minuty, aż do zużycia całego cukru. Po tym czasie miksuj jeszcze ok. 5 minut. Weź między palce odrobinę piany, nie powinno się wyczuwać drobinek cukru. Masa powinna być sztywna i lśniąca.

4. Pianę równomiernie wyłóż na foremkę.

5. Formę włóż do nagrzanego do 150°C piekarnika i piecz 25 minut z termoobiegiem. Jeżeli beza zacznie się brązowić, zmniejsz temperaturę.

6. W międzyczasie przesyp orzechy na patelnię i praż, często potrząsając patelnią.

7. Orzechy otrzyj w rękach pozbawiając je skórki. Zmiksuj je z olejem i dodaj sól.

8. Śmietanę i mascarpone przełóż do misy miksera, a następnie zmiksuj do uzyskania gęstej masy. Do całości dodaj wydrylowane czereśnie i wymieszaj.

9.Upieczoną bezę wyciągnij z piekarnika, wysmaruj masłem orzechowym, a po 5 minutach wyłóż masę z czereśniami.

10.Roladę zwiń pomagając sobie papierem do pieczenia.

11. Uformowaną roladę włóż na 3–4 godziny do lodówki. Najlepiej owinąć ją folią aluminiową lub spożywczą.