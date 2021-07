- Wakacje to wyjątkowy sezon pod względem warzyw i owoców. O tej porze jest ich najwięcej i są najsmaczniejsze, bo polskie. Dlatego tak łatwo w maksymalnie pół godziny przygotować z nich szybkie, smaczne i pełnowartościowe posiłki. Zachęcam do eksperymentów i odkrywania nowych smaków, bo nieoczywiste połączenia jak chłodnik z czereśniami i burakami, czy zupa ze świeżych, gruntowych ogórków smakują na prawdę doskonale – mówi Natalia Chybzińska, dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food

Letnie zupy

Wakacje to sezon na chłodniki. Podstawą zazwyczaj jest jogurt, kefir i zsiadłe mleko, posiekane ogórki, koper oraz szczypior. Na tej bazie możemy przygotować mniej oczywiste połączenia, np. z podduszonymi burakami i czereśniami, czy z gotowanymi krewetkami i czosnkiem.

W tym czasie warto też gotować lekkie zupy np. z młodą kapustą, szczawiem, szpinakiem, czy cukinią. Aby były sycące dodajmy do nich również bób, fasolkę szparagową i ulubioną kaszę. Podstawą takiej zupy może być wywar na bazie marchwi, pietruszki, selera, pora i cebuli z dodatkiem ulubionych ziół i przypraw. Do ugotowanego bulionu dodajemy pozostałe, ulubione, zielone składniki i gotujemy jeszcze ok. 15 minut.

Sałatki i przekąski

Według dietetyka o tej porze roku najlepiej smakują sałatki na bazie świeżych warzyw. Aby stały się sycącym posiłkiem wystarczy dodatek pełnowartościowego białka np. drobiu, ryby lub roślin strączkowych takich jak bób, fasolka szparagowa, czy soczewica. Warto też poeksperymentować z mniej oczywistymi połączeniami jak: arbuz ze świeżym szpinakiem, cebulą, avocado i miętą, czy porzeczki z kozim serem, rukolą, ogórkiem i orzechami. Natomiast koktajl na bazie jogurtu lub mleka roślinnego z siemieniem lnianym i sezonowymi owocami, słupki świeżych warzyw z hummusem lub inną pastą z roślin strączkowych, czy kanapki z pełnoziarnistego chleba z białkowym dodatkiem i warzywami do doskonały wybór na szybkie śniadanie lub pełnowartościową przekąskę.

Obiad z grilla w wersji fit

Lato to również sezon na dania z rusztu. Choć w reklamach widzimy na grillu głównie kiełbasę i karkówkę to w rzeczywistości możemy przygotować dużo smaczniejsze i zdrowsze potrawy.

- Polecam upiec pierś indyka, schab lub polędwicę z dorsza. Świetnie sprawdzą się też burgery na bazie kasz lub roślin strączkowych, a także „kotlety mielone” z kalafiora lub brokułu z pestkami słonecznika i czosnkiem. W przypadku chudych mięs, ryb i wegeburgerów czas pieczenia wynosi maksymalnie 15 minut. Zachęcam także do grillowania wędzonego tofu, które wcześniej marynujemy w sosie sojowym z odrobiną miodu i pieprzu. Dania z rusztu możemy podać w towarzystwie wielowarzywnych placków lub z surówką z młodej kapusty, marchewki, cebuli i kopru z dodatkiem oleju rzepakowego i soku z cytryny. Świetnie smakują też z sałatką, z kaszy jaglanej, ogórka małosolnego, cebuli i pomidora. Zachęcam też do upieczenia na grillu owoców. Ananas, arbuz i banan posypane włoskimi orzechami będą znakomitą przystawką lub deserem. Natomiast upieczone morele możemy połączyć z pokruszonym, wędzonym twarogiem i kiełkami rzodkiewki, i podać do indyka – rekomenduje Natalia Chybzińska.

Wakacyjne słodkości bez wyrzutów sumienia

Dietetycznym hitem są lody ze zmiksowanych bananów i mleka kokosowego, do których możemy dodać dowolne owoce lub bakalie. Całość miksujemy i wkładamy do zamrażarki na kilka godzin. Na bazie sezonowych owoców możemy przygotować także sorbety, musy owocowe, a także sernik bez pieczenia, na spodzie z płatków owsianych, którego podstawą będzie chudy twaróg i jogurt. Możemy przygotować od razu odpowiednia liczbę porcji w pucharkach lub ozdobnych szklankach i udekorować je pokrojonymi owocami i listkami mięty. Dzięki temu nie będzie nam potrzebny dodatek żelujący typu żelatyna lub agar. W ten sam sposób możemy podawać również puddingi na mleku roślinnym z nasionami chia lub z tapioką.