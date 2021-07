Zachwycające Podlasie

Smak też może być pamiątką z podróży. Jeśli szukacie niezapomnianych kulinarnych wspomnień warto zaplanować swoją wycieczkę po ziemiach Podlasia. Będąc na terenach Polski północno-wschodniej koniecznie trzeba spróbować kartaczy, zwanych też cepelinami, czyli dużej ziemniaczanej kluski, nadziewanej mięsem i okraszonej skwarkami. Ta syta potrawa przywędrowała na nasze tereny z Litwy. Inne popularne dania z wykorzystaniem ziemniaków to również babka i kiszka ziemniaczana. W Supraślu odbywają się nawet Mistrzostwa Świata w ich pieczeniu!

Jeśli upalne lato mamy szczęście spędzać na Suwalszczyźnie, to nie możemy odmówić sobie chłodnika litewskiego. To tradycyjna potrawa pochodząca z kresów wschodnich, powstaje na bazie mleka fermentowanego z dodatkiem szatkowanych warzyw. Najchętniej sięgamy po nią w ciepłe dni, gdy nie mamy ochoty na ciężkie i gorące dania. Najsmaczniejsza jest z dużą ilością warzyw podana lekko chłodna. Danie to można znaleźć w większości menu podlaskich restauracji, ale także na regionalnych półkach z nabiałem w sklepach. To pełnowartościowy posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia. Zaspokoi głód i pragnienie, są niskokaloryczne, a do tego smaczne i zdrowe, bo oprócz warzyw zawierają żywe kultury bakterii fermentacji mlekowej, które są cenne dla naszych jelit.

Jeśli po pożywnym obiedzie pojawi się potrzeba deseru, to na Podlasiu sięgnijcie po sękacz lub mrowisko, czyli lokalne słodkie przysmaki. Deser o intrygującej nazwie mrowisko to kopczyk z faworków, polanych miodem, posypanych rodzynkami, makiem oraz wiórkami kokosowymi. Ciężko poprzestać na jednym kawałku, bo bardzo wciąga. Natomiast sękacz powstaje z ciasta biszkoptowego, ale pieczonego nad otwartym ogniem na obracającym się stożku.

Zaskakująca Wielkopolska

Jak Wielkopolska to Poznań, jak Poznań to pyry, a jak pyry to koniecznie z gzikiem! To twaróg rozmieszany ze śmietaną, z dodatkiem przypraw (sól, pieprz), szczypiorku, czosnku, cebuli, a nawet rzodkiewek. Najczęściej ziemniaki z gzikiem podaje się w mundurkach, czyli ugotowane w skórkach.

Jeśli najdzie Was ochota na dip śmietanowy w połączeniu z ciekawymi dodatkami, a akurat nie po drodze będzie Wam do Wielkopolski, możecie sięgnąć po dip typu crème fraiche z czosnkiem i ziołami, na bazie śmietanki 18% z kulturami bakterii. Jest bardzo wyrazisty i dobrze komponuje się z ziemniakami, gdyż powstaje z wyselekcjonowanych składników, nadających mu intensywnego smaku, który znakomicie będzie pasował także do mięs z grilla, surowych i gotowanych warzyw. Użycie go sprawia, że potrawa nie wymaga już dodatkowego dressingu.

Smakowite regiony

Warto podróżować po Polsce również kulinarnie! Gdy zawitacie na Podhale prócz oscypka i kwaśnicy spróbujcie również moskoli, czyli placków ziemniaczanych pieczonych na blasze. Natomiast mączne placki z dodatkiem sody oczyszczonej, zwane proziaki, koniecznie zamówcie na Podkarpaciu. Tradycyjnie podaje je się z masłem, białym serem lub marmoladą. Obowiązkowym smakołykiem na Lubelszczyźnie jest cebularz. Ten placek z mąki pszennej z cebulą i makiem wywodzi się z kuchni żydowskiej. Gdy znajdziecie się na Śląsku czekać będzie na Was obowiązkowy zestaw obiadowy, czyli mięsna rolada z farszem na bazie boczku, kiszonego ogórka, cebuli i kiełbasy, podawana z kluskami śląskimi (z dziurką w środku) i modrą kapustą (czerwona).

