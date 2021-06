Szybki lunch w pracy? Spotkanie ze znajomymi w parku? Całodniowa podróż? Sałatka z indykiem i sosem słodko-kwaśnym to idealna przekąska w każdej sytuacji. Jest bardzo sycąca i wygodna do zapakowania na wynos. Po przygotowaniu schowaj ją do lodówki w szczelnym pojemniku, spakuj rano do torby i ciesz się pysznym daniem w ciągu dnia!

PRZEPIS na sałatkę na wynos Reklama Składniki (2 porcje): 200 g piersi indyka

2 jajka (ugotowane na twardo)

100 g ryżu

ogórek

sałata lodowa

szczypior, koper

sól, pieprz, curry

migdały Kresto Select

2 łyżki oleju Rapso Sos słodko-kwaśny: 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

3 łyżki oleju Rapso

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

1 ostra papryczka drobno pokrojona

sok z 1/2 limonki

1/5 szklanki wody

sól, pieprz Przygotowanie Ryż gotujemy zgodnie z zaleceniami producenta.

Jajka gotujemy na twardo, kroimy w kostkę.

Migdały siekamy.

Indyka kroimy w kostkę, posypujemy solą, pieprzem, curry, dodajemy olej, mieszamy i odstawiamy na 10 minut, po tym czasie smażymy.

Ogórka kroimy w kostkę.

Szczypior i koper kroimy.

Sałatkę układamy warstwowo w słoiku, pojemniku lub mieszamy składniki ze sobą.

Składniki na sos mieszamy ze sobą do połączenia. Jeżeli sałatkę zabieramy ze sobą w pudełku, wówczas sos zabieramy oddzielnie i dodajemy dopiero przed spożyciem.

Jeżeli sałatka będzie podana w domu, wówczas sos mieszamy z sałatką tuż przed podaniem.