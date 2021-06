PRZEPIS na letnią sałatkę z awokado, truskawką i orzechami nerkowca

Składniki:

opakowania sałaty

2 dojrzałe awokado

20 dojrzałych truskawek

60 g orzechów nerkowca

4 łyżki octu balsamicznego lub śmietanki Łaciatej 12%

sól

pieprz

Przygotowanie

Myjemy sałatę, osuszamy i wrzucamy do miski. Następnie myjemy awokado, przekrawamy na pół, wbijamy nóż w pestkę i delikatnie go przekręcamy, aby wyjąć pestkę ze środka. Z tak przygotowanych połówek, za pomocą łyżki wydrążamy miąższ i kroimy awokado w cienkie plasterki. Truskawki myjemy i osuszamy, usuwamy szypułki i kroimy owoce w cienkie plasterki. Gotowe awokado oraz truskawki dodajemy do sałaty. Rozgrzewamy suchą patelnię i wrzucamy na nią orzechy nerkowca. Prażymy je na patelni przez około 3 minuty. Kiedy będą lekko zarumienione zdejmujemy je z patelni i wrzucamy do sałatki. Doprawiamy ją solą oraz pieprzem, a na sam wierzch dodaj ocet balsamiczny lub delikatnie kropimy śmietanką.