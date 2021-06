Szakszuka to popularne danie śniadaniowe kuchni bliskowschodniej. W dosłownym tłumaczeniu szakszuka oznacza „wielki bałagan”, co dobrze oddaje charakter tego dania. Tę sycącą potrawę przygotowuje się na patelni, na bazie pomidorów, papryki, cebuli, czosnku i oczywiście jajek. Nie ma jednego, ogólnie przyjętego przepisu – podobnie jak w przypadku jajecznicy, wszystko zależy od kreatywności kucharza. Możesz przygotować to danie z kiełbasą, z mięsem, serami. My proponujemy ją w wersji z dodatkiem kabanosów.

Składniki: 3-4 kabanosy Kurpiowskie Specjały ZM Pekpol

2 łyżki oliwy

1 cebula

2 ząbki czosnku

pół papryki

puszka krojonych pomidorów

pół łyżeczki kminu rzymskiego (kumin)

3-4 jajka

świeża pietruszka lub kolendra

sól, pieprz Przygotowanie Kabanosy skroić w 2 cm kawałki i odłożyć, następnie rozgrzać oliwę, wrzucić skrojoną cebulę i czosnek na około 3 min. Następnie dodać skrojoną paprykę, całość posolić i dusić przez kolejne 5 min. Do zmiękczonych warzyw dodać kabanosy, pomidory krojone i kmin rzymski, odparować około 5-7 min. tak, aby sos lekko zgęstniał. Następnie wyodrębnić 3 miejsca na jajka i wbić tak jak sadzone, uważając przy tym aby żółtka pozostały w całości. Przykryć pokrywą na ok 5 min. Podawać, gdy żółtka zaczną zachodzić białkiem, ale będą jeszcze lejące. Zazwyczaj dochodzą na patelni zdjętej z gazu. Posypać pietruszką lub kolendrą oraz świeżo zmielonym pieprzem.