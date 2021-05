To, co pozornie wydaje się drobnostką, sprawia, że owoce i warzywa szybciej nie nadają się do jedzenia.

Oto 5 najczęstszych błędów w przechowywaniu warzyw i owoców, z których prawdopodobnie nie zdawajesz sobie sprawy. Reklama Gdzie trzymać pomidory czy arbuza, by dłużej zachowały kolor, a przede wszystkim smak?