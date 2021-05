Galettes Bretonnes, czyli naleśniki, które robi się z mąki gryczanej, są jednym z bardziej rozpoznawalnych dań kuchni bretońskiej. Ich historia rozpoczęła się od krzyżowców, którzy ze Wschodu przywieźli do Francji grykę. Roślina była łatwa w uprawie i z czasem danie to stało się charakterystyczne dla Bretanii. Obecnie naleśniki po bretońsku jada się także u nas, a do ich przygotowania wystarczy kilka prostych składników, z połączenia których przyrządzimy sycący i smaczny obiad. Jak je zrobić? Przeczytaj!

PRZEPIS na naleśniki po bretońsku

Składniki:

200 g mąki gryczanej

1 jajko (do ciasta)

szczypta soli

pół łyżki masła ekstra Mazurski Smak

3 szklanki wody

1 jajko

szynka

ser Podlaski Mlekpol

Przygotowanie

Mąkę gryczaną wsypujemy do miski i robimy w niej dołek, dodajemy sól, jajko i roztopione masło. Mieszamy łyżką, stopniowo zagarniamy coraz więcej mąki i dolewamy wodę. Naleśniki smażymy na rozgrzanej patelni, smarując powierzchnię odrobiną masła. Na środek naleśnika wbijamy jajko i smażymy przez około 2 minuty, następnie wokół jajka kładziemy kawałki szynki i sera. Gdy białko będzie w połowie ścięte, a spód naleśnika lekko zrumieniony, składamy brzegi naleśnika do środka i przytrzymujemy łopatką. Smażymy jeszcze przez ok. 1 - 2 minuty aż całe białko będzie ścięte. Nasze naleśniki są gotowe.

Smacznego!