Wiosną warto zmienić jadłospis i wprowadzić do niego więcej warzyw i owoców, które urozmaicą codzienną dietę. Możesz poeksperymentować w kuchni i sprawić, aby na Twoim talerzu zrobiło się bardziej kolorowo i różnorodnie. Jeśli lubisz wyraziste smaki to połączenie delikatnej szynki z gruszką i serem feta z kawałkami orzechów włoskich na pewno przypadnie Ci do gustu.

PRZEPIS na sakiewki z szynki z gruszką faszerowaną serem feta i orzechami włoskimi Reklama Składniki: szynka Dębowa ZM Pekpol

3 gruszki

1 opakowanie serka feta

2 łyżki posiekanych orzechów włoskich

1 łyżka posiekanego rozmarynu

rukola do ozdoby

sól i pieprz Przygotowanie Z szynki wykroić plastry o grubości maksymalnie 0,5 cm. Gruszki obrać i wydrążyć gniazda nasienne i pokroić na połówki. Ser feta wymieszać z orzechami i rozmarynem. Nadziać gruszki serem. Szynkę zawinąć wokół gruszek i spiąć wykałaczkami. Zapiekać w piekarniku nagrzanym do 160°C przez 15-20 minut. Po wyjęciu udekorować rukolą. Można podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno.